https://ria.ru/20201011/tadzhikistan-1579271274.html
Президентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися
Явка на президентских выборах в Таджикистане к 15:00 (13:00 мск) составила 70,71%, выборы в стране признаны состоявшимися, заявил журналистам председатель... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T13:34
2020-10-11T13:34
2020-10-11T19:44
таджикистан
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<strong>ДУШАНБЕ, 11 окт — РИА Новости.</strong> Явка на президентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистане</a> к 15:00 (13:00 мск) составила 70,71%, выборы в стране признаны состоявшимися, заявил журналистам председатель республиканского ЦИК Бахтиёр Худоёрзода."Явка на 15:00 составила 70,71%, проголосовали 3 495 215 человек", — сказал он.Выборы президента Таджикистана считаются состоявшимися, если в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки. Президент считается избранным, если за него проголосовали более 50%.<strong>Подробнее о процедуре выбора президента Таджикистана <a href="https://ria.ru/20201011/tadzhikistan-1578970865.html" target="_blank">читайте в справке РИА Новости>></a></strong>
https://ria.ru/20201011/rakhmon-1579086838.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, в мире