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Президентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися
Явка на президентских выборах в Таджикистане к 15:00 (13:00 мск) составила 70,71%, выборы в стране признаны состоявшимися, заявил журналистам председатель... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T13:34
2020-10-11T19:44
таджикистан
в мире
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<strong>ДУШАНБЕ, 11 окт — РИА Новости.</strong> Явка на президентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистане</a> к 15:00 (13:00 мск) составила 70,71%, выборы в стране признаны состоявшимися, заявил журналистам председатель республиканского ЦИК Бахтиёр Худоёрзода."Явка на 15:00 составила 70,71%, проголосовали 3 495 215 человек", — сказал он.Выборы президента Таджикистана считаются состоявшимися, если в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки. Президент считается избранным, если за него проголосовали более 50%.<strong>Подробнее о процедуре выбора президента Таджикистана <a href="https://ria.ru/20201011/tadzhikistan-1578970865.html" target="_blank">читайте в справке РИА Новости&gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201011/rakhmon-1579086838.html
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таджикистан
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таджикистан, в мире

Президентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися

13:34 11.10.2020 (обновлено: 19:44 11.10.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛюди на избирательном участке в Таджикском государственном медицинском университете в Душанбе на выборах президента Таджикистана
Люди на избирательном участке в Таджикском государственном медицинском университете в Душанбе на выборах президента Таджикистана - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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ДУШАНБЕ, 11 окт — РИА Новости. Явка на президентских выборах в Таджикистане к 15:00 (13:00 мск) составила 70,71%, выборы в стране признаны состоявшимися, заявил журналистам председатель республиканского ЦИК Бахтиёр Худоёрзода.
"Явка на 15:00 составила 70,71%, проголосовали 3 495 215 человек", — сказал он.
Выборы президента Таджикистана считаются состоявшимися, если в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки. Президент считается избранным, если за него проголосовали более 50%.
Подробнее о процедуре выбора президента Таджикистана читайте в справке РИА Новости>>
Избирательный участок в Душанбе, где проходит голосование на выборах в нижнюю палату парламента Таджикистана - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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