https://ria.ru/20201011/tadzhikistan-1578970865.html

Процедура выборов президента Таджикистана

В соответствии с Конституцией республики Таджикистан (1994), президент является главой государства и правительства. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T01:00

2020-10-11T01:00

2020-10-11T01:00

таджикистан

справки

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В соответствии с Конституцией республики Таджикистан (1994), <a href="http://www.president.tj/ru/taxonomy/term/5/112" target="_blank">президент является главой государства и правительства</a>. Он <a href="http://kmir.tj/ru/2020/08/07/konstitutsionnyj-zakon-respubliki-tadzhikistan-o-vyborah-prezidenta-respubliki-tadzhikistan/" target="_blank">избирается</a> гражданами Таджикистана путем всеобщего, равного и прямого избирательного права, тайным голосованием сроком на 7 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность более двух сроков подряд, однако это ограничение не распространяется на "Основателя мира и национального единства – Лидера нации" (действующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона - ред.).Кандидатом на пост президента может быть выдвинут гражданин Таджикистана, достигший возраста 30 лет, имеющий высшее образование, владеющий государственным языком и проживающий на территории республики не менее последних 10 лет.Выборы президента назначаются совместным заседанием Маджлиси милли (верхняя палата парламента) и Маджлиси намояндагон (нижняя палата) парламента Таджикистана не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего президента. В случае досрочного прекращения полномочий президента новые выборы проводятся в течение трех месяцев.Подготовку и проведение выборов президента, а также образование избирательных округов обеспечивает Центральная комиссия по выборам и референдумам.Кандидаты в президенты выдвигаются зарегистрированными республиканскими политическими партиями, Федерацией независимых профсоюзов Таджикистана, Союзом молодежи Таджикистана на их съездах или конференциях в соответствии с их уставами, Маджлисом народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областными Маджлисами народных депутатов, Душанбинским городским Маджлисом народных депутатов, а также собранием представителей депутатов Маджлисов народных депутатов городов и районов республиканского подчинения. Каждый их них имеет право выдвинуть на пост президента только одного кандидата, решение о выдвижении принимается большинством голосов от общего числа их представителей. Заявления о представителях должны быть поданы в окружные избирательные комиссии не менее чем за десять дней до выборов, каждое решение о выдвижении кандидата должно быть направлено в Центральную комиссию по выборам и референдумам не позднее чем в трехдневный срок после его принятия. При этом о принятом решении сообщается кандидату в течение двух дней.На пост президента не могут быть выдвинуты граждане, осужденные за совершение преступления, независимо от погашения или снятия с них судимости, а также служители религиозных объединений.Кандидат на пост президента в любое время может снять свою кандидатуру, обратившись с заявлением в Центральную комиссию по выборам и референдумам.Кандидатом в президенты может быть зарегистрировано лицо, за выдвижение кандидатуры которого были собраны подписи не менее 5% избирателей.Кандидат на пост президента может иметь до 15 доверенных лиц, которые помогают ему в проведении избирательной кампании, ведут агитацию за его избрание и представляют его интересы.Регистрацию выдвинутых кандидатов на пост президента и их доверенных лиц осуществляет Центральная комиссия по выборам и референдумам в течение трех дней с момента поступления необходимых документов не позднее, чем за 25 дней до выборов.В случае, если не был выдвинуто ни одного кандидата или если все выдвинутые кандидаты отказались от участия в выборах, кандидаты выдвигаются совместным заседанием верхней и нижней палаты Высшего собрания Таджикистана. Выдвинутыми в этом случае считаются кандидаты, получившие в результате тайного голосования поддержку большинства от общего числа членов обеих палат парламента.Избирательные участки образуются окружными избирательными комиссиями по представлению председателей городов, районов не позднее чем за 40 дней до выборов из расчета от 20 человек до 3 тысяч избирателей на один участок. При посольствах и консульствах Таджикистана в иностранных государствах избирательные участки образуются Центральной комиссией по выборам и референдумам по предложению Министерства иностранных дел республики.Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, финансируются за счет государственного бюджета.На выборах могут присутствовать международные наблюдатели.В день голосования агитация запрещается.Голосование проводится в день выборов с 6 до 20 часов.Участковая избирательная комиссия высылает каждому избирателю извещение с данными о времени и месте голосования не позднее, чем за 5 дней до выборов.На участках для голосования, образованных в воинских частях, местах нахождения граждан, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, а также в санаториях и домах отдыха, в больницах и других лечебных учреждениях, избирательная комиссия может объявить голосование законченным до 20 часов, если проголосовали все избиратели, включенные в список.Голосование проводится в специально отведенных помещениях, в которых расположены кабины или комнаты для тайного голосования и установлены избирательные ящики.Принимать участие в голосовании могут граждане Таджикистана, достигшие 18 лет до дня выборов, независимо от их национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, образования, социального и имущественного положения. Не могут голосовать граждане, признанные судом недееспособными, либо отбывающие наказание в виде лишения свободы по приговору суда.Каждый избиратель голосует лично.Избирательные бюллетени печатаются Центральной комиссией по выборам и референдумам для всех избирательных округов не позднее 10 дней до выборов президента на государственном языке или языке, на котором говорит большинство населения избирательного округа. Они доставляются в окружные избирательные комиссии не позднее чем за семь дней до выборов, а в участковые избирательные комиссии – не позднее двух дней до выборов.Бюллетени выдаются участковой избирательной комиссией на основании списка избирателей по предъявлению паспорта или других документов, удостоверяющих личность. При получении документа избиратель расписывается напротив своей фамилии в списке избирателей. В 2020 году в целях недопущения распространения коронавируса Минздрав Таджикистана <a href="https://tj.sputniknews.ru/elections/20201007/1032041543/tajikistan-vybory-prezident-mery-predostorozhnosti.html" target="_blank">выпустил инструкцию</a> о соблюдении санитарных норм во время голосования. Граждане должны носить маски и перчатки, при этом они могут находиться на избирательных участках не более 15 минут. На входе посетителям необходимо измерить температуру, обработать руки дезинфицирующим раствором. Чтобы получить бюллетень, следует предъявить удостоверяющий личность документ, не передавая его в руки. Кроме того, сотрудникам ЦИК будет необходимо дезинфицировать ручки после подписания и заполнения бюллетеня голосования за каждым избирателем. Бюллетени заполняются голосующими в кабине или комнате для тайного голосования. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень, имеет право пригласить в кабину или комнату другое лицо по своему усмотрению, кроме членов избирательной комиссии, ответственных лиц, национальных и международных наблюдателей, представителей средств массовой информации.Голосующий ставит знак плюс "+" в пустом квадрате избирательного бюллетеня напротив фамилии, имени и отчества кандидата, за которого отдает свой голос. В случае голосования против всех кандидатов на пост президента, голосующий ставит знак плюс в пустом квадрате избирательного бюллетеня, в строке "против всех кандидатов". После этого заполненный бюллетень опускается в ящик для голосования.Лица, не имеющие возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, могут проголосовать досрочно. В случаях, когда избиратель по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не может прибыть в помещение для голосования, участковая избирательная комиссия по его просьбе может поручить не менее чем двум членам комиссии организовать голосование в месте его пребывания.Выборы президента считаются состоявшимися, если в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки избирателей.Президент считается избранным, если за него проголосовало более 50% граждан Таджикистана, принявших участие в голосовании.Если на пост президента баллотировалось более двух кандидатов, но ни один из них не получил необходимого количества голосов, то проводится второй тур выборов, в котором принимают участие два кандидата, получившие наибольшее число голосов. Если в результате выбытия кандидатур остается один кандидат, повторное голосование проводится по его кандидатуре. Центральная комиссия по выборам и референдумам назначает день повторного голосования в пределах одного месяца со дня проведения выборов, но не ранее 15 дней со дня проведения выборов.Избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее, по отношению к другому кандидату число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при условии что в голосовании приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки, а число голосов, поданных "за" этого кандидата, превышает число голосов, подавших "против" него.<br> В случае признания выборов несостоявшимися или недействительными или в случае, если баллотировалось не более двух кандидатов и ни один из них не получил необходимого количества голосов избирателей, или если при повторном голосовании не был избран президент Республики Таджикистан, Центральная комиссия по выборам и референдумам назначает повторные выборы. Повторные выборы проводятся не ранее, чем через два месяца после основных выборов.Предварительные результаты публикуются в средствах массовой информации Центральной комиссией по выборам и референдумам в течение 24 часов после окончания выборов. Окончательные результаты публикуются в печати в течение 10 дней после завершения выборов.Президент вступает в должность со дня принесения присяги на совместном заседании обеих палат парламента Таджикистана. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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