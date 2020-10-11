Робота Федора заблокировали в Twitter после оскорблений космонавтов
10:35 11.10.2020 (обновлено: 12:01 11.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАнтропоморфный робот SKYBOT F-850 "Фёдор", представленный на XIII Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полёты в космос"
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Официальный аккаунт робота-космонавта Федора в Twitter удалили после нелестных замечаний в адрес российских космонавтов.
"Такой учетной записи нет", — говорится при попытке войти в аккаунт робота.
Последними сообщениями на странице робота стали комментарии к видео 2014 года, на котором экипаж МКС в составе Максима Сураева, Александра Самокутяева и Елены Серовой поздравляет землян с Днем тигра. Робот заявил, что Сураев и Самокутяев, у которых красные опухшие лица, пьяны, и попросил вернуть его к полетам вместо живых космонавтов.
"Роботы лучше справляются со своими обязанностями. По крайней мере лучше, чем эти депутаты (Сураев и Серова депутаты Госдумы. — Прим. ред.)", — говорилось в твите.
Красными и опухшими лица становятся в невесомости из-за того, что кровь приливает к голове.
Эти твиты появились в аккаунте робота Федора через несколько дней после того, как Сураев в своем Twitter попросил у первого космонавта планеты Юрия Гагарина прощения за то, что Россия отстает от США в космосе: американцы испытывают бустеры для сверхтяжелой ракеты, тогда как российский "Енисей" пока находится на этапе разработки документации.
Twitter-аккаунт под именем Федора появился в 2019 году, когда его готовили к полету на МКС. "Роскосмос" анонсировал эту страницу как официальную, изначально на ней от имени робота публиковались подробности подготовки к полету. Однако позже риторика поменялась, робот стал рассказывать и о новостях российской ракетно-космической отрасли, а также комментировать успехи и неудачи зарубежной космонавтики.
Во время полета Федора на МКС глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не знает, откуда появляются сообщения в аккаунте робота, и не исключил, что тот пользуется соцсетью самостоятельно. Позже он говорил о том, что посты робота нельзя считать официальной позицией госкорпорации.
В последнее время на странице Федора публиковались шутки, связанные с различиями в мышлении человека и искусственного интеллекта, а также комментарии к острым политическим событиям.
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