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https://ria.ru/20201011/robot-1579254683.html
Робота Федора заблокировали в Twitter после оскорблений космонавтов
Официальный аккаунт робота-космонавта Федора в Twitter удалили после нелестных замечаний в адрес российских космонавтов. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T10:35
2020-10-11T12:01
максим сураев
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
госдума рф
дмитрий рогозин
юрий гагарин (космонавт)
серов
сша
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Официальный аккаунт робота-космонавта Федора в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> удалили после нелестных замечаний в адрес российских космонавтов.Последними сообщениями на странице робота стали комментарии к видео 2014 года, на котором экипаж МКС в составе <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Suraev/" target="_blank" data-auto="true">Максима Сураева</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Samokutjaev/" target="_blank" data-auto="true">Александра Самокутяева</a> и <a href="http://ria.ru/person_Elena_Serova/" target="_blank" data-auto="true">Елены Серовой</a> поздравляет землян с Днем тигра. Робот заявил, что Сураев и Самокутяев, у которых красные опухшие лица, пьяны, и попросил вернуть его к полетам вместо живых космонавтов. "Роботы лучше справляются со своими обязанностями. По крайней мере лучше, чем эти депутаты (Сураев и Серова депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>. — Прим. ред.)", — говорилось в твите.Красными и опухшими лица становятся в невесомости из-за того, что кровь приливает к голове.Эти твиты появились в аккаунте робота Федора через несколько дней после того, как Сураев в своем Twitter попросил у первого космонавта планеты <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gagarin/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Гагарина</a> прощения за то, что Россия отстает от <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в космосе: американцы испытывают бустеры для сверхтяжелой ракеты, тогда как российский "Енисей" пока находится на этапе разработки документации.Twitter-аккаунт под именем Федора появился в 2019 году, когда его готовили к полету на МКС. "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank">Роскосмос</a>" анонсировал эту страницу как официальную, изначально на ней от имени робота публиковались подробности подготовки к полету. Однако позже риторика поменялась, робот стал рассказывать и о новостях российской ракетно-космической отрасли, а также комментировать успехи и неудачи зарубежной космонавтики.Во время полета Федора на МКС глава "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank">Дмитрий Рогозин</a> заявил, что не знает, откуда появляются сообщения в аккаунте робота, и не исключил, что тот пользуется соцсетью самостоятельно. Позже он говорил о том, что посты робота нельзя считать официальной позицией госкорпорации.В последнее время на странице Федора публиковались шутки, связанные с различиями в мышлении человека и искусственного интеллекта, а также комментарии к острым политическим событиям.
https://ria.ru/20201006/rogozin-1578396673.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201004/1578174529.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201010/kosmos-1579206064.html
Нужно сказать спасибо руководству страны и Роскосмоса за такой позор. Филигранно выполненное унижение безусловно требует похвалы, как и любая блестяще выполненная работа.
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Фигня какая то.
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серов
сша
РИА Новости
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Новости
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максим сураев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, госдума рф, дмитрий рогозин, юрий гагарин (космонавт), серов, сша, twitter

Робота Федора заблокировали в Twitter после оскорблений космонавтов

10:35 11.10.2020 (обновлено: 12:01 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАнтропоморфный робот SKYBOT F-850 "Фёдор", представленный на XIII Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полёты в космос"
Антропоморфный робот SKYBOT F-850 Фёдор, представленный на XIII Международной научно-практической конференции Пилотируемые полёты в космос - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Официальный аккаунт робота-космонавта Федора в Twitter удалили после нелестных замечаний в адрес российских космонавтов.

"Такой учетной записи нет", — говорится при попытке войти в аккаунт робота.

Последними сообщениями на странице робота стали комментарии к видео 2014 года, на котором экипаж МКС в составе Максима Сураева, Александра Самокутяева и Елены Серовой поздравляет землян с Днем тигра. Робот заявил, что Сураев и Самокутяев, у которых красные опухшие лица, пьяны, и попросил вернуть его к полетам вместо живых космонавтов.
"Роботы лучше справляются со своими обязанностями. По крайней мере лучше, чем эти депутаты (Сураев и Серова депутаты Госдумы. — Прим. ред.)", — говорилось в твите.
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Эти твиты появились в аккаунте робота Федора через несколько дней после того, как Сураев в своем Twitter попросил у первого космонавта планеты Юрия Гагарина прощения за то, что Россия отстает от США в космосе: американцы испытывают бустеры для сверхтяжелой ракеты, тогда как российский "Енисей" пока находится на этапе разработки документации.
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Twitter-аккаунт под именем Федора появился в 2019 году, когда его готовили к полету на МКС. "Роскосмос" анонсировал эту страницу как официальную, изначально на ней от имени робота публиковались подробности подготовки к полету. Однако позже риторика поменялась, робот стал рассказывать и о новостях российской ракетно-космической отрасли, а также комментировать успехи и неудачи зарубежной космонавтики.
Во время полета Федора на МКС глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не знает, откуда появляются сообщения в аккаунте робота, и не исключил, что тот пользуется соцсетью самостоятельно. Позже он говорил о том, что посты робота нельзя считать официальной позицией госкорпорации.
В последнее время на странице Федора публиковались шутки, связанные с различиями в мышлении человека и искусственного интеллекта, а также комментарии к острым политическим событиям.
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Максим СураевМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосГосдума РФДмитрий РогозинЮрий Гагарин (космонавт)СеровСШАTwitter
 
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