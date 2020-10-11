https://ria.ru/20201011/rakhmon-1579086838.html

На очереди — Таджикистан. Кто придет на смену Рахмону

В Таджикистане проходят президентские выборы. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов. Меры безопасности повышены — так власти пытаются не... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T08:00

2020-10-11T08:00

2020-10-11T09:46

коронавирус covid-19

мигранты

сооронбай жээнбеков

таможенный союз

александр лукашенко

мвф

эмомали рахмон

белоруссия

таджикистан

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова, Софья Мельничук.</strong> В Таджикистане проходят президентские выборы. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов. Меры безопасности повышены — так власти пытаются не допустить провокаций на фоне событий в Минске и Бишкеке. Удастся ли Душанбе избежать белорусского и киргизского сценариев, разбиралось РИА Новости. Конструктивная оппозицияЦентральная комиссия по выборам и референдумам (ЦИК) Таджикистана работает в этом году не покладая рук. Весной в стране состоялись парламентские выборы, потом стартовала кампания в местные органы власти. Едва депутаты распределили кресла в законодательной палате, как началась подготовка к третьему за год голосованию — избранию президента республики.Большинство кандидатов представляют партии, прошедшие в парламент. Действующий президент Эмомали Рахмон рассчитывает переизбраться от Народно-демократической (НДПТ), получившей подавляющее большинство в законодательной палате. Лидер нации представляет эту партию на выборах четвертый раз подряд.Аграрная партия, которую поддержали почти 25 процентов избирателей, выдвинула кандидатуру Рустама Латифзоды. Он состоит в организации с 2005 года, а семь лет назад возглавил ее. Предвыборная программа аграриев сосредоточена на проблемах экологии и сельского хозяйства. Соперник Рахмона обещает снизить налоги и вступить в Таможенный союз. Латифзода не раз подчеркивал, что "находится в конструктивной оппозиции к нынешней власти".У Партии экономических реформ пять кресел в парламенте. Кандидатом в президенты от этой политической силы стал Рустам Рахматзода. Он обещает стране либеральные экономические реформы, обновить систему госуправления и улучшить положение трудовых мигрантов, которые из-за коронавируса не могут выехать на заработки за рубеж. Коммунисты получили всего два места в законодательном собрании, но этого вполне достаточно для выдвижения кандидата в президенты. Им стал Миродж Абдуллоев, много лет проработавший в правоохранительной системе. Отсутствие политического опыта не сказалось на его предвыборной программе. Он привлекал избирателей обещаниями "восстановить власть рабочих", "взять под контроль банки", снизить стоимость коммунальных услуг.У Социалистической партии Таджикистана лишь одно депутатское кресло. Но и столь скромный результат — значимая победа. Много лет эта старейшая политическая сила не была представлена в законодательном органе, и преодоление избирательного барьера стало сенсацией. На пост главы государства социалисты выдвинули Абдухалима Гаффорова. В 2006 и 2013 годах он уже участвовал в президентских выборах, но проиграл. Агитационная программа кандидата традиционно сосредоточена на социальной справедливости и улучшении экономических условиях многодетных семей, матерей-одиночек, стариков. Интриги и разочарованияПредвыборная кампания проходила относительно спокойно. Из-за пандемии коронавируса кандидаты отказались от встреч с избирателями. Агитировали в основном через телевидение и партийные газеты. Коммунисты и социалисты планировали наладить контакты с электоратом в интернете. Партия экономических реформ заявляла, что давно занимается продвижением в социальных сетях. При этом только НДПТ создала сайт и страницу на Facebook. Конкуренты действующего президента общались с избирателями посредством билбордов и листовок.Главная интрига кампании заключалась в том, выдвинет ли Эмомали Рахмон свою кандидатуру. Статус "основателя мира и национального согласия" позволяет ему это делать сколько угодно. Тем не менее звучали версии, что президент может отойти от государственных дел и предложить вместо себя преемника.Пристальное внимание таджикской общественности было приковано к 32-летнему сыну главы государства Рустаму Эмомали. В начале года он стал спикером сената. По конституции именно председателю верхней палаты переходят полномочия главы государства в случае отставки действующего лидера. К тому же возрастной ценз для кандидатов на высший государственный пост снизили с 35 до 30 лет.Но сенсации не произошло. Рахмон пошел на выборы в пятый раз. Более того, провел наиболее яркую кампанию. Президент много ездил по регионам, общался с избирателями, открывал новые дороги, обещал улучшить систему здравоохранения и образования.Без критики тоже не обошлось. Рахмона упрекали в занижении статистики заражения коронавирусом в республике, что привело к росту заболеваемости. В стране более десяти тысяч диагнозов COVID-19, около ста летальных исходов.Люди недовольны частыми перебоями с газо- и водоснабжением. За два дня до выборов несколько областей пожаловались на постоянные отключение электричества. Власти пообещали решить проблему.Но были и хорошие новости. Так, МВФ одобрил Таджикистану пакет чрезвычайной помощи в 189,5 миллиона долларов.Соседей не выбираютРазмеренный ритм избирательной кампании в Таджикистане нарушили события в других бывших советских республиках. В августе в Белоруссии вспыхнули протесты недовольных результатами президентских выборов. В сентябре между Азербайджаном и Арменией возобновился вооруженный конфликт из-за Нагорного Карабаха. В первых числах октября беспорядки охватили Киргизию. Люди вышли на улицы после парламентских выборов.Таджикские власти уверяли, что не допустят провокаций. Но мере того как ситуация у соседей ухудшалась, Душанбе усилил меры безопасности по всей стране. Практически все кандидаты отказались от активной агитации, призвав избирателей поддерживать спокойствие и порядок.Избирательные участки открылись в восемь утра (шесть по Москве). Каких-либо эксцессов ни избирательные комиссии, ни наблюдатели пока не заметили. Отмечают, что для первой половины дня явка относительно высокая. При входе людям раздают маски и перчатки, только потом — бюллетени.На улицах городов много сотрудников правоохранительных органов. Завидев милицию, проголосовавшие стараются не задерживаться на участках.Историческая память"В Таджикистане, в отличие от Киргизии, нет клановых группировок, способных нарушить политический баланс сил и спровоцировать хаос. Нечто подобное было у нас до гражданской войны в начале девяностых, но Эмомали Рахмон положил конец клановым разборкам. Сейчас вся полнота власти сконцентрирована в руках президента, поэтому киргизский сценарий в Душанбе невозможен", — объясняет РИА Новости таджикский политолог Зафар Шарипов.По мнению эксперта, сравнивать события в Белоруссии или Киргизии с таджикскими реалиями нельзя еще и потому, что у Рахмона нет серьезной оппозиции."Можно по-разному относиться к оппонентам Александра Лукашенко или Сооронбая Жээнбекова. Суть в том, что в этих двух странах есть силы, готовые пойти против властей. В Таджикистане говорить о серьезных оппонентах власти не приходится. Нынешняя предвыборная кампания показала, что все кандидаты в президенты всего лишь играют роль удобных спарринг-партнеров Рахмона. Серьезных оппозиционеров давно нет в стране", — рассуждает Шарипов.К тому же еще свежи воспоминания о гражданской войне, добавляет политолог."У таджиков сильна историческая память. До сих пор многие с ужасом вспоминают, как в девяностые в стране лилась кровь, гибли люди, а уцелевшие бросали дома или даже страну. Наблюдая за Белоруссией или Киргизией, таджики все время повторяют, что не допустят такого у себя. Пока не произойдет смена поколений, говорить о росте гражданского самосознания в таджикском обществе рано", — подводит итог Шарипов. Таджикский политолог Абдугани Мамадазимов считает преждевременными и разговоры о транзите власти. Он уверен, что Рахмон еще несколько лет останется у руля. "Действующему президенту важно провести 30-летие независимости Таджикистана. Он видит в этом свою миссию человека, внесшего вклад в обретение страной суверенитета. Эту юбилейную дату республика отметит осенью следующего года, поэтому дискуссии о транзите следует отложить", — полагает Мамадазимов.Между тем опрошенные РИА Новости эксперты не исключают, что после переизбрания действующего лидера возможен вариант его добровольной досрочной отставки. По конституции полномочия президента перейдут главе сената.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мигранты, сооронбай жээнбеков, таможенный союз, александр лукашенко, мвф, эмомали рахмон, белоруссия, таджикистан, киргизия, азербайджан, армения, в мире