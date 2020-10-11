https://ria.ru/20201011/podrostok-1579285975.html

В Санкт-Петербурге задержали подростка, который пытался убить мать

Следствие возбудило дело о покушении на убийство в отношении подростка 2005 года рождения, который напал на мать, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T15:38

2020-10-11T15:38

2020-10-11T15:38

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Следствие возбудило дело о покушении на убийство в отношении подростка 2005 года рождения, который напал на мать, сообщили в пресс-службе ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургу</a>.По данным следствия, обвиняемый в ночь на 10 октября 2020 года в квартире одного из домов по Искровскому проспекту нанёс своей матери множественные удары в область головы и туловища. В тяжелом состоянии женщина была госпитализирована в одну из больниц города, в настоящее время ей оказывается медицинская помощь.По данным местных СМИ, удары были нанесены мачете.Сейчас следственно-оперативной группой проведён осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20201005/benzin-1578218904.html

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия