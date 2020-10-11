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В Санкт-Петербурге задержали подростка, который пытался убить мать
Следствие возбудило дело о покушении на убийство в отношении подростка 2005 года рождения, который напал на мать, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T15:38
2020-10-11T15:38
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Следствие возбудило дело о покушении на убийство в отношении подростка 2005 года рождения, который напал на мать, сообщили в пресс-службе ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургу</a>.По данным следствия, обвиняемый в ночь на 10 октября 2020 года в квартире одного из домов по Искровскому проспекту нанёс своей матери множественные удары в область головы и туловища. В тяжелом состоянии женщина была госпитализирована в одну из больниц города, в настоящее время ей оказывается медицинская помощь.По данным местных СМИ, удары были нанесены мачете.Сейчас следственно-оперативной группой проведён осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
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санкт-петербург
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Санкт-Петербурге задержали подростка, который пытался убить мать

15:38 11.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Следствие возбудило дело о покушении на убийство в отношении подростка 2005 года рождения, который напал на мать, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
"Подросток изобличён и задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство матери, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении пресс-службы СК.
По данным следствия, обвиняемый в ночь на 10 октября 2020 года в квартире одного из домов по Искровскому проспекту нанёс своей матери множественные удары в область головы и туловища. В тяжелом состоянии женщина была госпитализирована в одну из больниц города, в настоящее время ей оказывается медицинская помощь.
По данным местных СМИ, удары были нанесены мачете.
Мексиканец с канистрой бензина - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 13:14
В Кузбассе подросток умер при переливании бензина
Сейчас следственно-оперативной группой проведён осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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