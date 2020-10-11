https://ria.ru/20201011/ogranicheniya-1579259603.html

Вирусолог назвал три условия для снятия ограничений из-за коронавируса

Профессор МГУ, доктор биологических наук и вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Ura.ru назвал три условия, которые повлияют на длительность ограничительных... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T11:45

2020-10-11T11:45

2020-10-11T11:45

распространение нового коронавируса

алексей аграновский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

воз

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бразилия

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Профессор МГУ, доктор биологических наук и вирусолог <a href="http://ria.ru/person_aleksey-agranovskiy-/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Аграновский</a> в беседе с <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a> назвал три условия, которые повлияют на длительность ограничительных мер, связанных с распространением <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>."Насколько будет эффективна вакцина, как быстро будет ослабевать <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">инфекция</a>, насколько длительным будет иммунитет у переболевших и у вакцинированных. Вот такие обстоятельства сыграют роль в том, насколько долго понадобятся меры", — пояснил <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Agranovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Аграновский</a>. Он также выразил уверенность, что ограничения будут действовать и зимой.В России с начала эпидемии выявлено 1 285 084 заболевших, выздоровело более миллиона человек, погибло — 22 454.В мире, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, выявлено 36,7 миллиона случаев COVID-19, умерло более 1,064 миллиона человек. Больше всего заболевших — в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> из-за роста заболеваемости коронавирусом власти города ввели ограничительные меры: школьников отправили на двухнедельные каникулы, а людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома. Кроме того, городские предприятия и организации обязаны перевести на "удаленку" не менее 30% работников.Похожие меры приняли и власти <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>: они призвали работодателей перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы, а жителям старше 65 лет рекомендовали не покидать дома без крайней необходимости.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201010/simptomy-1579223136.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей аграновский , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, москва, бразилия, сша, общество