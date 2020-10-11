Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201011/ogranicheniya-1579259603.html
Вирусолог назвал три условия для снятия ограничений из-за коронавируса
Профессор МГУ, доктор биологических наук и вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Ura.ru назвал три условия, которые повлияют на длительность ограничительных... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T11:45
2020-10-11T11:45
распространение нового коронавируса
алексей аграновский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
воз
москва
бразилия
сша
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578368390_0:0:3211:1807_1400x0_80_0_0_0df71290d045d9b8eb39d8b22489e697.jpg
<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Профессор МГУ, доктор биологических наук и вирусолог <a href="http://ria.ru/person_aleksey-agranovskiy-/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Аграновский</a> в беседе с <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a> назвал три условия, которые повлияют на длительность ограничительных мер, связанных с распространением <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>."Насколько будет эффективна вакцина, как быстро будет ослабевать <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">инфекция</a>, насколько длительным будет иммунитет у переболевших и у вакцинированных. Вот такие обстоятельства сыграют роль в том, насколько долго понадобятся меры", — пояснил <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Agranovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Аграновский</a>. Он также выразил уверенность, что ограничения будут действовать и зимой.В России с начала эпидемии выявлено 1 285 084 заболевших, выздоровело более миллиона человек, погибло — 22 454.В мире, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, выявлено 36,7 миллиона случаев COVID-19, умерло более 1,064 миллиона человек. Больше всего заболевших — в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> из-за роста заболеваемости коронавирусом власти города ввели ограничительные меры: школьников отправили на двухнедельные каникулы, а людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома. Кроме того, городские предприятия и организации обязаны перевести на "удаленку" не менее 30% работников.Похожие меры приняли и власти <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>: они призвали работодателей перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы, а жителям старше 65 лет рекомендовали не покидать дома без крайней необходимости.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201010/simptomy-1579223136.html
россия
москва
бразилия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578368390_973:0:3211:1679_1400x0_80_0_0_bb514fb26f02a0b0b225819f54083f8e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей аграновский , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, москва, бразилия, сша, общество

Вирусолог назвал три условия для снятия ограничений из-за коронавируса

11:45 11.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди в масках
Люди в масках - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Профессор МГУ, доктор биологических наук и вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Ura.ru назвал три условия, которые повлияют на длительность ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
"Насколько будет эффективна вакцина, как быстро будет ослабевать инфекция, насколько длительным будет иммунитет у переболевших и у вакцинированных. Вот такие обстоятельства сыграют роль в том, насколько долго понадобятся меры", — пояснил Аграновский. Он также выразил уверенность, что ограничения будут действовать и зимой.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 21:22Распространение нового коронавируса
В Британии назвали три новых симптома коронавируса
В России с начала эпидемии выявлено 1 285 084 заболевших, выздоровело более миллиона человек, погибло — 22 454.
В мире, по данным ВОЗ, выявлено 36,7 миллиона случаев COVID-19, умерло более 1,064 миллиона человек. Больше всего заболевших — в США, Индии и Бразилии.
В Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом власти города ввели ограничительные меры: школьников отправили на двухнедельные каникулы, а людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома. Кроме того, городские предприятия и организации обязаны перевести на "удаленку" не менее 30% работников.
Похожие меры приняли и власти Санкт-Петербурга: они призвали работодателей перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы, а жителям старше 65 лет рекомендовали не покидать дома без крайней необходимости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаАлексей АграновскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗМоскваБразилияСШАОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Опубликовано видео смертельного ДТП со скорой в центре Москвы
01:07Вильфанд сообщил о продолжении бархатного сезона на южных морях России
00:54Эксперт ожидает расширения санкций ЕС против Белоруссии
00:40В Гидрометцентре сообщили о "чуде" в европейской части России
00:36Космонавты пожаловались на рост температуры в российском модуле МКС
00:30В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке
00:22Россиянам по всей стране пообещали аномальную погоду
00:18Стало известно, кто может купить больше всего дизтоплива на зарплату
00:12Работодатели в Москве будут передавать сведения о сотрудниках на удаленке
23:43Попова рассказала, кому подойдет вакцина "Вектора" от коронавируса
23:29Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
23:17В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии
23:14Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
23:10Экс-президент Киргизии сравнил протесты в Бишкеке и Минске
23:05В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
22:53Баку обвинил Ереван в обстреле военных, собиравших тела погибших
22:49Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и экранах смартфонов
22:48Соседи рассказали о женщине, полгода державшей дочь в шкафу
22:29В Карабахе заявили о новых взрывах в Степанакерте
22:12В Армении рассказали, почему не состоялся обмен пленными в Карабахе
Лента новостейМолния