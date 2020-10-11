Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201011/mototsiklist-1579249442.html
Падение мотоциклиста с разведенного моста в Петербурге попало на видео
В Санкт-Петербурге водитель слетел с разведенного моста, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T09:43
2020-10-11T09:44
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579249336_0:0:1360:765_1400x0_80_0_0_fa1028fec8b5a8a4d1331129fa6ed6c6.png
<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="https://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Санкт-Петербурге</a> водитель слетел с разведенного моста, сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>. На кадрах с камеры наблюдения видно, как мотоциклист на Kawasaki проигнорировал запрещающий сигнал светофора и упал в воду. Мужчина скончался на месте. Ему было 29 лет. Инцидент произошел в Петроградском районе города.
https://ria.ru/20200610/1572749872.html
3
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579249336_0:0:1020:765_1400x0_80_0_0_c0aa658709bd305a1250aa5317dc7cc8.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, происшествия

Падение мотоциклиста с разведенного моста в Петербурге попало на видео

09:43 11.10.2020 (обновлено: 09:44 11.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге водитель слетел с разведенного моста, сообщает РЕН ТВ.
На кадрах с камеры наблюдения видно, как мотоциклист на Kawasaki проигнорировал запрещающий сигнал светофора и упал в воду.
Мужчина скончался на месте. Ему было 29 лет.
Инцидент произошел в Петроградском районе города.
Падение пилота на летающем мотоцикле попало на видео - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня, 14:59
Падение пилота на летающем мотоцикле попало на видео
 
Обсудить3
Санкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:49На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция
09:43Падение мотоциклиста с разведенного моста в Петербурге попало на видео
09:30Глава НКР обвинил Азербайджан в политике геноцида
09:26Названы три продукта, которые помогут быстрее похудеть
09:25Глава НКР заявил о несоблюдении режима прекращения огня в Карабахе
09:18Заразившийся коронавирусом 90-летний Краско отказался от госпитализации
09:18"Обойдется без дождей". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
09:15Глава НКР заявил, что Карабах осуществляет право на самозащиту
09:15Воробьев рассказал, почему важно не допустить карантина в Подмосковье
09:08Собянин объяснил, почему Москва не закрывает инвестиционные программы
09:03В Москве еще 1186 пациентов вылечились от COVID-19
09:03Собянин: нужно пройти историю с коронавирусом без потерь
09:02Около 700 врачей направили в Подмосковье для помощи пациентам с COVID-19
08:52В Баку заявили об уничтожении армянского беспилотника
08:42В Азербайджане заявили о семи погибших при обстреле города Гянджа
08:41Пашинян призвал признать право Карабаха на самоопределение
08:40Собянин рассказал о лайт-варианте в борьбе с пандемией в Москве
08:25Ракету со сверхбыстрым "Союзом" вывезли на стартовый комплекс Байконура
08:19В Таиланде не менее 20 человек погибли при столкновении поезда и автобуса
07:52Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения
Лента новостейМолния