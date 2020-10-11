https://ria.ru/20201011/mototsiklist-1579249442.html

Падение мотоциклиста с разведенного моста в Петербурге попало на видео

В Санкт-Петербурге водитель слетел с разведенного моста, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T09:43

2020-10-11T09:43

2020-10-11T09:44

санкт-петербург

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="https://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Санкт-Петербурге</a> водитель слетел с разведенного моста, сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>. На кадрах с камеры наблюдения видно, как мотоциклист на Kawasaki проигнорировал запрещающий сигнал светофора и упал в воду. Мужчина скончался на месте. Ему было 29 лет. Инцидент произошел в Петроградском районе города.

https://ria.ru/20200610/1572749872.html

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия