https://ria.ru/20201011/mototsiklist-1579249442.html
Падение мотоциклиста с разведенного моста в Петербурге попало на видео
В Санкт-Петербурге водитель слетел с разведенного моста, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T09:43
2020-10-11T09:43
2020-10-11T09:44
санкт-петербург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="https://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Санкт-Петербурге</a> водитель слетел с разведенного моста, сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>. На кадрах с камеры наблюдения видно, как мотоциклист на Kawasaki проигнорировал запрещающий сигнал светофора и упал в воду. Мужчина скончался на месте. Ему было 29 лет. Инцидент произошел в Петроградском районе города.
https://ria.ru/20200610/1572749872.html
3
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия