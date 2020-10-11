https://ria.ru/20201011/mks-1579266192.html
На МКС починили туалет в российском модуле
Сломавшийся туалет на Международной космической станции (МКС) в российском модуле "Звезда", в котором выявлена утечка воздуха, снова функционирует, следует из... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T12:35
2020-10-11T12:35
2020-10-11T12:35
риа наука
иван вагнер
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
анатолий иванишин
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Сломавшийся туалет на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> (МКС) в российском модуле "Звезда", в котором выявлена утечка воздуха, снова функционирует, следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Туалет <a href="https://ria.ru/20201010/mks-1579232216.html" target="_blank">вышел из строя</a> в субботу, и подмосковный центр управления полетами рекомендовал российским космонавтам пользоваться уборной на американском сегменте."Хорошие новости, тогда мы снова можем использовать АСУ (ассенизационно-санитарное устройство - ред.), - сказал специалист центра космонавту <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолию Иванишину</a>.В настоящее время на МКС два туалета российского производства - в модулях "Звезда" и Tranquility. Еще один туалет - американского производства - привез в октябре грузовой корабль <a href="http://ria.ru/product_Cygnus/" target="_blank" data-auto="true">Cygnus</a>, его планируется установить в Tranquility.Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20200820/kosmos-1576067182.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, анатолий иванишин