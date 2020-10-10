https://ria.ru/20201010/mks-1579232216.html

В российском модуле на МКС сломался туалет

Туалет сломался на Международной космической станции в российском модуле "Звезда", в котором выявлена утечка воздуха, космонавты пользуются уборной на... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T23:39

2020-10-10T23:39

2020-10-11T00:21

риа наука

иван вагнер

кристофер кэссиди

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

cygnus

наса

анатолий иванишин

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Туалет сломался на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> в российском модуле "Звезда", в котором выявлена утечка воздуха, космонавты пользуются уборной на американском сегменте, следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.В настоящее время на МКС два туалета российского производства - в модулях "Звезда" и Tranquility. Еще один туалет - американского производства - привез в октябре грузовой корабль <a href="http://ria.ru/product_Cygnus/" target="_blank" data-auto="true">Cygnus</a>, его планируется установить в Tranquility.В субботу вечером <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами о неисправности в туалете модуля "Звезда"."По АСУ (ассенизационно-санитарное устройство - ред.) информацию (разработчикам) передали, пока оставляем все как есть и пользуемся туалетом на американском сегменте", - сказал космонавтам специалист центра.Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.

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земля

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, кристофер кэссиди, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, cygnus, наса, анатолий иванишин