https://ria.ru/20201011/mikhaylov-1579088276.html

Стас Михайлов представил в Сети новую песню о любви

Певец Стас Михайлов презентовал в Сети сингл "Я тебя люблю", который войдет в его новый альбом. Об этом исполнитель сообщил в инстаграме. РИА Новости, 11.10.2020

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стас михайлов

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<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. </strong>Певец Стас Михайлов презентовал в Сети сингл "Я тебя люблю", который войдет в его новый альбом. Об этом исполнитель <a href="https://www.instagram.com/p/CGHaxANqItd/" target="_blank">сообщил</a> в инстаграме. В лирической и проникновенной композиции, написанной Аленой Мельник, Михайлов рассказывает о том, какие чувства испытывает тот, чье сердце наполнено любовью. Релиз нового альбома Стаса Михайлова "Шестое чувство" состоится 30-го октября. По словам артиста, его можно будет найти на всех цифровых площадках. Ранее исполнитель хитов "Все для тебя" и "Без тебя" <a href="https://ria.ru/20200930/klip-1577993844.html" target="_blank">опубликовал</a> на YouTube футуристический клип на трек "Возьми мою руку", созданный в сотрудничестве с дуэтом Artik&Asti. За несколько дней ролик набрал более 500 тысяч просмотров и 12 тысяч лайков.

https://ria.ru/20201009/trek-1578974252.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, стас михайлов, youtube