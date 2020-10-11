Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201011/mikhaylov-1579088276.html
Стас Михайлов представил в Сети новую песню о любви
Певец Стас Михайлов презентовал в Сети сингл "Я тебя люблю", который войдет в его новый альбом. Об этом исполнитель сообщил в инстаграме. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T00:30
2020-10-11T00:30
музыка
новости культуры
стас михайлов
youtube
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/95197/64/951976466_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_7511ec53590afce41c929c9498b575c1.jpg
<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. </strong>Певец Стас Михайлов презентовал в Сети сингл "Я тебя люблю", который войдет в его новый альбом. Об этом исполнитель <a href="https://www.instagram.com/p/CGHaxANqItd/" target="_blank">сообщил</a> в инстаграме. В лирической и проникновенной композиции, написанной Аленой Мельник, Михайлов рассказывает о том, какие чувства испытывает тот, чье сердце наполнено любовью. Релиз нового альбома Стаса Михайлова "Шестое чувство" состоится 30-го октября. По словам артиста, его можно будет найти на всех цифровых площадках. Ранее исполнитель хитов "Все для тебя" и "Без тебя" <a href="https://ria.ru/20200930/klip-1577993844.html" target="_blank">опубликовал</a> на YouTube футуристический клип на трек "Возьми мою руку", созданный в сотрудничестве с дуэтом Artik&amp;Asti. За несколько дней ролик набрал более 500 тысяч просмотров и 12 тысяч лайков.
https://ria.ru/20201009/trek-1578974252.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/95197/64/951976466_333:0:3000:2000_1400x0_80_0_0_64c9caf9ce336d53ab1876e21ad29bf4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, стас михайлов, youtube

Стас Михайлов представил в Сети новую песню о любви

00:30 11.10.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПевец Стас Михайлов на концерте, посвященном 50-летию Государственного Кремлевского дворца
Певец Стас Михайлов на концерте, посвященном 50-летию Государственного Кремлевского дворца - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Певец Стас Михайлов презентовал в Сети сингл "Я тебя люблю", который войдет в его новый альбом. Об этом исполнитель сообщил в инстаграме.
"Эта песня – отражение самых важных и прекрасных чувств человека. Ничто не вызывает таких сильных эмоций и переживаний, как любовь! Я думаю, что эта песня обязательно найдет отклик в ваших сердцах", – написал Михайлов.
В лирической и проникновенной композиции, написанной Аленой Мельник, Михайлов рассказывает о том, какие чувства испытывает тот, чье сердце наполнено любовью.
Релиз нового альбома Стаса Михайлова "Шестое чувство" состоится 30-го октября. По словам артиста, его можно будет найти на всех цифровых площадках.
Ранее исполнитель хитов "Все для тебя" и "Без тебя" опубликовал на YouTube футуристический клип на трек "Возьми мою руку", созданный в сотрудничестве с дуэтом Artik&Asti. За несколько дней ролик набрал более 500 тысяч просмотров и 12 тысяч лайков.
Сергей Жуков и Artik & Asti - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 12:21Культура
У Artik & Asti и группы "Руки вверх" вышел трек "Москва не верит слезам"
 
КультураМузыкаНовости культурыСтас МихайловYouTube
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:49На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция
09:43Падение мотоциклиста с разведенного моста в Петербурге попало на видео
09:30Глава НКР обвинил Азербайджан в политике геноцида
09:26Названы три продукта, которые помогут быстрее похудеть
09:25Глава НКР заявил о несоблюдении режима прекращения огня в Карабахе
09:18Заразившийся коронавирусом 90-летний Краско отказался от госпитализации
09:18"Обойдется без дождей". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
09:15Глава НКР заявил, что Карабах осуществляет право на самозащиту
09:15Воробьев рассказал, почему важно не допустить карантина в Подмосковье
09:08Собянин объяснил, почему Москва не закрывает инвестиционные программы
09:03В Москве еще 1186 пациентов вылечились от COVID-19
09:03Собянин: нужно пройти историю с коронавирусом без потерь
09:02Около 700 врачей направили в Подмосковье для помощи пациентам с COVID-19
08:52В Баку заявили об уничтожении армянского беспилотника
08:42В Азербайджане заявили о семи погибших при обстреле города Гянджа
08:41Пашинян призвал признать право Карабаха на самоопределение
08:40Собянин рассказал о лайт-варианте в борьбе с пандемией в Москве
08:25Ракету со сверхбыстрым "Союзом" вывезли на стартовый комплекс Байконура
08:19В Таиланде не менее 20 человек погибли при столкновении поезда и автобуса
07:52Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения
Лента новостейМолния