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https://ria.ru/20200930/klip-1577993844.html
Стас Михайлов и Artik&Asti представили клип на трек "Возьми мою руку"
Стас Михайлов и дуэт Artik&Asti представили в Сети клип на песню "Возьми мою руку", которую музыканты впервые представили в новогоднюю ночь во время концерта... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:35
2020-09-30T13:35
культура
artik & asti
музыка
новости культуры
знаменитости
звезды
стас михайлов
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Стас Михайлов и дуэт Artik&amp;Asti представили в Сети клип на песню "Возьми мою руку", которую музыканты впервые <a href="https://ria.ru/20191216/1562448698.html" target="_blank">представили</a> в новогоднюю ночь во время концерта "Голубой огонек". В ролике исполнители становятся героями красочного футуристического мира, в котором царит любовь, страсть и космическая связь между влюбленными. Так, участница Artik&amp;Asti Анна Дзюба появляется сразу в нескольких образах: золотого ангела, сказочной нимфы и элегантной леди из будущего. Ранее Стас Михайлов<a href="https://ria.ru/20191216/1562448698.html" target="_blank"> рассказывал</a>, что очень благодарен Artik&amp;Asti за это сотрудничество: "Давно хотел дать этой песне жизнь, долго искал вокалистку. Аня поразила меня своим талантом и мастерством. Артем (Артем Умрихин, Artik, — Прим. ред.) сумел объединить два стиля и внести в композицию изюминку".Благодарными оказались и зрители, которые оставили в комментариях преимущественно положительные отзывы: "Премьера удалась", — считает Виталий Авдеев; "Интересный совместный проект. Стас как всегда на высоте. Да и клип отличный", — написал Dmitry Pain; "Классная песня и классный видеоклип. Смотрю, слушаю и наслаждаюсь. Спасибо", —обратилась к музыкантам Наташа - Latanija.
https://ria.ru/20200930/rubashka-1577950169.html
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artik & asti , музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, стас михайлов

Стас Михайлов и Artik&Asti представили клип на трек "Возьми мою руку"

13:35 30.09.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Стас Михайлов и дуэт Artik&Asti представили в Сети клип на песню "Возьми мою руку", которую музыканты впервые представили в новогоднюю ночь во время концерта "Голубой огонек".

"Долгожданная премьера нашего с Artik&Asti клипа "Возьми мою руку", — написал Михайлов в инстаграме.

В ролике исполнители становятся героями красочного футуристического мира, в котором царит любовь, страсть и космическая связь между влюбленными. Так, участница Artik&Asti Анна Дзюба появляется сразу в нескольких образах: золотого ангела, сказочной нимфы и элегантной леди из будущего.
Ранее Стас Михайлов рассказывал, что очень благодарен Artik&Asti за это сотрудничество: "Давно хотел дать этой песне жизнь, долго искал вокалистку. Аня поразила меня своим талантом и мастерством. Артем (Артем Умрихин, Artik, — Прим. ред.) сумел объединить два стиля и внести в композицию изюминку".
Благодарными оказались и зрители, которые оставили в комментариях преимущественно положительные отзывы: "Премьера удалась", — считает Виталий Авдеев; "Интересный совместный проект. Стас как всегда на высоте. Да и клип отличный", — написал Dmitry Pain; "Классная песня и классный видеоклип. Смотрю, слушаю и наслаждаюсь. Спасибо", —обратилась к музыкантам Наташа - Latanija.
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