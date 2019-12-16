Стас Михайлов записал песню с Artik & Asti

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Певец Стас Михайлов опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал, что записал песню "Возьми мою руку" с поп-дуэтом Artik & Asti.
Я благодарен ребятам за это сотрудничество! Давно хотел дать этой песне жизнь, долго искал вокалистку. Аня поразила меня своим талантом и мастерством. Артем сумел объединить два стиля и внести в композицию изюминку, — написал артист.
По словам Михайлова, несмотря на то, что Artik & Asti сейчас "очень популярны" общаться с ними легко и просто.
Они хорошие и добрые, без капли снобизма и какой-либо звездности, — прокомментировал певец.
Премьера песни "Возьми мою руку" состоится в новогоднюю ночь во время концерта "Голубой огонек".