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2019-12-16T23:07+0300
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Стас Михайлов записал песню с Artik & Asti
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РИА Новости

Стас Михайлов записал песню с Artik & Asti

23:03 16.12.2019 (обновлено: 23:07 16.12.2019)
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Праздничный концерт, посвященный 50-летию Государственного Кремлевского дворца
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Певец Стас Михайлов опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал, что записал песню "Возьми мою руку" с поп-дуэтом Artik & Asti.

Я благодарен ребятам за это сотрудничество! Давно хотел дать этой песне жизнь, долго искал вокалистку. Аня поразила меня своим талантом и мастерством. Артем сумел объединить два стиля и внести в композицию изюминку, — написал артист.

По словам Михайлова, несмотря на то, что Artik & Asti сейчас "очень популярны" общаться с ними легко и просто.

Они хорошие и добрые, без капли снобизма и какой-либо звездности, — прокомментировал певец.

Премьера песни "Возьми мою руку" состоится в новогоднюю ночь во время концерта "Голубой огонек".
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