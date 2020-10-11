Эксперты предложили пять идей для хобби-туризма в России
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосквичи на праздничных гуляниях в День города в Москве
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Эксперты, основываясь на рекомендациях туристов, рассказали, где лучше всего походить по горам, какой город понравится книгофилам, какой – любителям растений, гурманам, искусствоведам, сообщает Booking.com.
Сочи для любителей походов и гор
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМолодые люди на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Молодые люди на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Сочи идеально подойдет всем, кто любит заниматься спортом на свежем воздухе. Неслучайно этот город является одним из самых популярных направлений среди путешественников, которые предпочитают походную романтику и единение с природой. Туристы, восхищающиеся дикими пейзажами, могут пройти по проторенному пути от Бзерпинского карниза до лагеря Холодный, удобной тропе для многодневного похода. Одним из самых живописных маршрутов в этом направлении считается тропа, пролегающая через Семиозерье, известное красивыми водоемами, альпийскими лугами и елово-пихтовыми лесами.
Санкт-Петербург для книголюбов
© Фото : Книжный магазин "Подписные издания" / Ксения ЧернаяКнижный магазин в Санкт-Петербурге
© Фото : Книжный магазин "Подписные издания" / Ксения Черная
Книжный магазин в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Северная столица — одно из самых интересных направлений в России для любителей истории и литературы. Здесь много памятников, посвященных выдающимся писателям, город стал местом действия во многих произведениях классиков. Если вы ищете редкие и антикварные книги, стоит зайти в один из самых популярных букинистических магазинов Санкт-Петербурга, известный среди культурной и академической публики.
Москва для любителей растений
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПосетители в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ. Архивное фото
Посетители в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ. Архивное фото
Заядлым садоводам и путешественникам будет на что посмотреть в столице с ее многочисленными парками, расположенными как в центре города, так и в его окрестностях. Пользователи сервиса бронирования рекомендуют Москву как лучшее направление в России для посещения ботанических садов. Отдельной прогулки заслуживает Главный московский ботанический сад Академии наук. Один из крупнейших дендрариев Европы популярен как среди тех, кто любит неспешно прогуливаться по живописным тропам, так и среди любителей более длинных маршрутов.
Казань для гурманов
Тем, кто находится в поиске гастрономических приключений, эксперты советуют отправиться в Казань. Там широкий выбор деликатесов, включая сытные пироги, вкусную выпечку и медовые десерты. Путешественники рекомендуют столицу Республики Татарстан как направление, которое славится своей местной кухней. Обязательно стоит посетить в один из кулинарных мастер-классов, во время которого лучшие повара города делятся секретами приготовления таких известных национальных блюд, как чак-чак, эчпочмак и других.
Ярославль для искусствоведов
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке Ярославского художественного музея"
Посетительница на выставке Ярославского художественного музея". Архивное фото
Город, согласно рекомендациям пользователей сервиса бронирования, входит в тройку лучших российских направлений, известных своими художественными галереями. Ярославский художественный музей является крупнейшим музеем российской провинции и победителем конкурса "Окно в Россию". В его коллекции — искусство Древней Руси, "золотого" и "серебряного" веков, современное.
8 сентября, 08:00ТуризмЕсть, молиться, любить, гулять: загадки и лучшие места Казани