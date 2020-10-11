https://ria.ru/20201011/lvov-1579237609.html
Украинская писательница пожаловалась на "русификацию" Львова
Украинская писательница и националистка Лариса Ницой пожаловалась на "русификацию" Львова, об этом она написала в Facebook. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T03:12
2020-10-11T03:12
2020-10-11T03:12
лариса ницой
ситуация на украине
львов
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151529/81/1515298103_0:0:1501:845_1400x0_80_0_0_bedfec2a7bad592d7e95a2d9268cb31e.jpg
<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украинская</a> писательница и националистка <a href="http://ria.ru/person_larisa-nitsoy/" target="_blank">Лариса Ницой</a> пожаловалась на "русификацию" <a href="http://ria.ru/location_L_viv/" target="_blank" data-auto="true">Львова</a>, об этом она написала в <a href="https://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>."Дорогие львовяне, стесняюсь спросить. Где ваш бандеровский флаг?" – написала Ницой, посетовав, что в городе нельзя вывешивать флаг украинских националистов каждый день.По ее утверждению, львовяне не замечают ежедневное "скатывание в русский мир"."Вы стремительно русифицируетесь. Вы давно прислушивались к своим улицам? На улицах все чаще звучит русский", - пожаловалась националистка.Она добавила, что слышала русский язык даже в школах, из-чего "аж поперхнулась". "Как будто я в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a>. Я что-то не понимаю, вы духовная столица Украины или уже нет?" - возмутилась писательница.Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла "быдлом" соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта". Помимо этого, она выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, произведения которых назвала "щупальцами русского мира".
https://ria.ru/20200628/1573574121.html
https://ria.ru/20200601/1572198625.html
Mar Nightmare
Я так понимаю, эта "писательница" больше пишет посты во славу Бандеры и холопской мови, чем несёт разумное, доброе и вечное. Надеюсь, книжка на голове у неё из фольги? А то ведь "Русский мир" может проникнуть ))
84
Алексей Демьянов
🤦♂️ Какое мракобесие...... Откуда же такие откапываются?
77
59
львов
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151529/81/1515298103_0:0:1501:1125_1400x0_80_0_0_66a776ca4aad67b4499934a892134630.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса ницой, ситуация на украине, львов, киев, украина, в мире