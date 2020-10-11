https://ria.ru/20201011/lvov-1579237609.html

Украинская писательница пожаловалась на "русификацию" Львова

Украинская писательница и националистка Лариса Ницой пожаловалась на "русификацию" Львова, об этом она написала в Facebook. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T03:12

2020-10-11T03:12

2020-10-11T03:12

лариса ницой

ситуация на украине

львов

киев

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украинская</a> писательница и националистка <a href="http://ria.ru/person_larisa-nitsoy/" target="_blank">Лариса Ницой</a> пожаловалась на "русификацию" <a href="http://ria.ru/location_L_viv/" target="_blank" data-auto="true">Львова</a>, об этом она написала в <a href="https://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>."Дорогие львовяне, стесняюсь спросить. Где ваш бандеровский флаг?" – написала Ницой, посетовав, что в городе нельзя вывешивать флаг украинских националистов каждый день.По ее утверждению, львовяне не замечают ежедневное "скатывание в русский мир"."Вы стремительно русифицируетесь. Вы давно прислушивались к своим улицам? На улицах все чаще звучит русский", - пожаловалась националистка.Она добавила, что слышала русский язык даже в школах, из-чего "аж поперхнулась". "Как будто я в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a>. Я что-то не понимаю, вы духовная столица Украины или уже нет?" - возмутилась писательница.Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла "быдлом" соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта". Помимо этого, она выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, произведения которых назвала "щупальцами русского мира".

https://ria.ru/20200628/1573574121.html

https://ria.ru/20200601/1572198625.html

Mar Nightmare Я так понимаю, эта "писательница" больше пишет посты во славу Бандеры и холопской мови, чем несёт разумное, доброе и вечное. Надеюсь, книжка на голове у неё из фольги? А то ведь "Русский мир" может проникнуть )) 84

Алексей Демьянов 🤦‍♂️ Какое мракобесие...... Откуда же такие откапываются? 77

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львов

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса ницой, ситуация на украине, львов, киев, украина, в мире