https://ria.ru/20201011/lift-1579321669.html

В петербургской многоэтажке рухнул лифт с пассажирами, сообщили СМИ

В петербургской многоэтажке лопнул трос лифта с тремя пассажирами, сообщил Пятый канал. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T21:07

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2020-10-11T21:39

россия

санкт-петербург

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>В петербургской многоэтажке лопнул трос лифта с тремя пассажирами, сообщил <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank">Пятый канал.</a>По информации телеканала, инцидент произошел в воскресенье вечером на юго-востоке города — в доме № 6 на Ивановской улице.Отмечается, что лифт упал с третьего на второй этаж, число пострадавших пока неизвестно.

https://ria.ru/20200710/1574172164.html

Андрей К Т.е. сработала система торможения. Лифт пролетел один этаж, ничего страшного. Сам так пролетал, коленки поболят и пройдут 36

Алекс Бор Уж не эти Беларусские лифты падают,которые повсеместно ставят в Питере. На многих этих установленных лифтах ,на первом этаже на шильдиках нет дат ввода в эксплуатацию, следующий срок осведетельствования. Интересно как приемку организовывала надзорная инспекция в Питере. В ЖЭКах спецов нет. Индикацию этажей установили только на первом этаже, а на остальных ничего нет кроме железа. Живем как будто не в веке цифры, а в веке железяки? 10

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россия

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкт-петербург, происшествия