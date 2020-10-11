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https://ria.ru/20201011/lift-1579321669.html
В петербургской многоэтажке рухнул лифт с пассажирами, сообщили СМИ
В петербургской многоэтажке лопнул трос лифта с тремя пассажирами, сообщил Пятый канал. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T21:07
2020-10-11T21:39
россия
санкт-петербург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>В петербургской многоэтажке лопнул трос лифта с тремя пассажирами, сообщил <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank">Пятый канал.</a>По информации телеканала, инцидент произошел в воскресенье вечером на юго-востоке города — в доме № 6 на Ивановской улице.Отмечается, что лифт упал с третьего на второй этаж, число пострадавших пока неизвестно.
https://ria.ru/20200710/1574172164.html
Т.е. сработала система торможения. Лифт пролетел один этаж, ничего страшного. Сам так пролетал, коленки поболят и пройдут
36
Уж не эти Беларусские лифты падают,которые повсеместно ставят в Питере. На многих этих установленных лифтах ,на первом этаже на шильдиках нет дат ввода в эксплуатацию, следующий срок осведетельствования. Интересно как приемку организовывала надзорная инспекция в Питере. В ЖЭКах спецов нет. Индикацию этажей установили только на первом этаже, а на остальных ничего нет кроме железа. Живем как будто не в веке цифры, а в веке железяки?
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россия
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, санкт-петербург, происшествия

В петербургской многоэтажке рухнул лифт с пассажирами, сообщили СМИ

21:07 11.10.2020 (обновлено: 21:39 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр ВильфШахта лифта в высотном жилом доме
Шахта лифта в высотном жилом доме - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В петербургской многоэтажке лопнул трос лифта с тремя пассажирами, сообщил Пятый канал.
По информации телеканала, инцидент произошел в воскресенье вечером на юго-востоке города — в доме № 6 на Ивановской улице.
Отмечается, что лифт упал с третьего на второй этаж, число пострадавших пока неизвестно.
Шахта лифта - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля, 14:47
Во Владивостоке два человека пострадали после падения лифта в шахту
 
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РоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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