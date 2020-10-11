https://ria.ru/20201011/krazha-1579285807.html
В Петербурге медсестру онкодиспансера заподозрили в краже лекарств
Невский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста медсестре из онкодиспансера Елене Сергейчик, подозреваемой в краже... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T15:37
2020-10-11T15:37
2020-10-11T15:37
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Невский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста медсестре из онкодиспансера Елене Сергейчик, подозреваемой в краже лекарств, сообщили в объединённой пресс-службе судов <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a>."Против домашнего ареста Сергейчик не возражала. Суд определил срок меры - 07.12.2020", - говорится в сообщении пресс-службы судов.По версии следствия, Сергейчик с апреля 2019 года вместе с другими людьми, в том числе сотрудниками различных медицинских учреждений, тайно похитила дорогостоящие лекарственные препараты, применяемые для лечения онкологических больных, на сумму не менее 1,7 миллиона рублей.Сергейчик работает процедурной медицинской сестрой химиотерапевтического кабинета СПб ГБУЗ "Городской клинический онкологический диспансер". Она была задержана 10 октября. В ходе допроса в качестве подозреваемой признала обоснованность подозрения.
https://ria.ru/20180620/1523049708.html
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санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости.
Невский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста медсестре из онкодиспансера Елене Сергейчик, подозреваемой в краже лекарств, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга
.
"Против домашнего ареста Сергейчик не возражала. Суд определил срок меры - 07.12.2020", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
По версии следствия, Сергейчик с апреля 2019 года вместе с другими людьми, в том числе сотрудниками различных медицинских учреждений, тайно похитила дорогостоящие лекарственные препараты, применяемые для лечения онкологических больных, на сумму не менее 1,7 миллиона рублей.
Сергейчик работает процедурной медицинской сестрой химиотерапевтического кабинета СПб ГБУЗ "Городской клинический онкологический диспансер". Она была задержана 10 октября. В ходе допроса в качестве подозреваемой признала обоснованность подозрения.