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https://ria.ru/20201011/kndr-1579266775.html
Эксперт проанализировал речь Ким Чен Ына на военном параде
Речь лидера КНДР Ким Чен Ына на параде в честь 75-летия с основания Трудовой партии Кореи не содержит особых сигналов для Южной Кореи или США, считает профессор РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T12:43
2020-10-11T12:43
ким чен ын
пхеньян
кндр (северная корея)
в мире
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<strong>СЕУЛ, 11 окт – РИА Новости.</strong> Речь лидера <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea" target="_blank">КНДР</a> <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ына</a> на параде в честь 75-летия с основания Трудовой партии Кореи не содержит особых сигналов для Южной Кореи или США, считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Дон Ёп.Праздничный парад проходил в Пхеньяне на площади Ким Ир Сена с полуночи 10 октября. Позже запись мероприятия <a href="https://ria.ru/20201010/kndr-1579169182.html" target="_blank">показало</a> Центральное телевидение КНДР. В ходе парада была показаны новейшие стратегические вооружения, включая новую МБР, комплексы РСЗО и ракету для подводных лодок, промаршировали войсковые части, выступил военный оркестр. Ким Чен Ын лично следил за парадом с трибуны Народного дворца учебы, а также произнес речь, в которой заявил, что КНДР не собирается атаковать первой, но будет защищать себя от врагов. Он также пожелал Южной Корее справиться с кризисом коронавируса, чтобы встать "рука об руку" с Севером."На мой взгляд, в выступлении председателя Ким Чен Ына не было особых посланий для Юга и США. Некоторые аналитики будут наверняка придавать значение тому, что он в первой части передал слова поддержки жителям всего мира, заявил о тёплых чувствах к соотечественникам на Юге и выразил надежду, что кризис будет скоро преодолён и Север и Юг смогут снова взяться за руки. Но я бы сказал, что это просто формальная политическая риторика", - заявил профессор в комментарии, полученном РИА Новости.По мнению эксперта, речь Ким Чен Ына и мероприятие в целом были очень "сдержаны в посылах для внешней аудитории" и представляли собой хорошо исполненное "представление для внутренней публики"."Можно было почувствовать, как голос Ким Чен Ына то и дело дрожал, а выражение лица было несколько раз близко к тому, чтобы расплакаться. Это поначалу ввело меня в замешательство, и я специально несколько раз пересмотрел эти моменты, чтобы убедиться, не ошибся ли я. Больше всего в его речи выделялось слово "спасибо" (сказанное по отношению к гражданам КНДР), а также высказывания по примеру - "я всегда только получал большое, как небо, и широкое, как море, огромнейшее доверие нашего народа, но ни разу толком не смог ответить тем же, и мне очень стыдно", и даже что граждане страдают "из-за его недостаточных усилий и самоотдачи", - добавил Ким Дон Ёп, пояснив, что все это рассчитано на граждан самой КНДР.Речь Ким Чен Ына привлекла особое внимание, учитывая, что как межкорейские отношения, так и диалог США-КНДР сейчас находятся в трудном положении, а переговоры о денуклеаризации зашли в тупик.
https://ria.ru/20201010/kndr-1579192793.html
https://ria.ru/20200820/polnomochiya-1576070447.html
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пхеньян
кндр (северная корея)
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ким чен ын, пхеньян, кндр (северная корея), в мире

Эксперт проанализировал речь Ким Чен Ына на военном параде

12:43 11.10.2020
 
© REUTERS / KCNAЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в Пхеньяне, КНДР
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в Пхеньяне, КНДР - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© REUTERS / KCNA
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СЕУЛ, 11 окт – РИА Новости. Речь лидера КНДР Ким Чен Ына на параде в честь 75-летия с основания Трудовой партии Кореи не содержит особых сигналов для Южной Кореи или США, считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Дон Ёп.
Праздничный парад проходил в Пхеньяне на площади Ким Ир Сена с полуночи 10 октября. Позже запись мероприятия показало Центральное телевидение КНДР. В ходе парада была показаны новейшие стратегические вооружения, включая новую МБР, комплексы РСЗО и ракету для подводных лодок, промаршировали войсковые части, выступил военный оркестр. Ким Чен Ын лично следил за парадом с трибуны Народного дворца учебы, а также произнес речь, в которой заявил, что КНДР не собирается атаковать первой, но будет защищать себя от врагов. Он также пожелал Южной Корее справиться с кризисом коронавируса, чтобы встать "рука об руку" с Севером.
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 16:52
Ким Чен Ын извинился перед северокорейцами
"На мой взгляд, в выступлении председателя Ким Чен Ына не было особых посланий для Юга и США. Некоторые аналитики будут наверняка придавать значение тому, что он в первой части передал слова поддержки жителям всего мира, заявил о тёплых чувствах к соотечественникам на Юге и выразил надежду, что кризис будет скоро преодолён и Север и Юг смогут снова взяться за руки. Но я бы сказал, что это просто формальная политическая риторика", - заявил профессор в комментарии, полученном РИА Новости.
По мнению эксперта, речь Ким Чен Ына и мероприятие в целом были очень "сдержаны в посылах для внешней аудитории" и представляли собой хорошо исполненное "представление для внутренней публики".
"Можно было почувствовать, как голос Ким Чен Ына то и дело дрожал, а выражение лица было несколько раз близко к тому, чтобы расплакаться. Это поначалу ввело меня в замешательство, и я специально несколько раз пересмотрел эти моменты, чтобы убедиться, не ошибся ли я. Больше всего в его речи выделялось слово "спасибо" (сказанное по отношению к гражданам КНДР), а также высказывания по примеру - "я всегда только получал большое, как небо, и широкое, как море, огромнейшее доверие нашего народа, но ни разу толком не смог ответить тем же, и мне очень стыдно", и даже что граждане страдают "из-за его недостаточных усилий и самоотдачи", - добавил Ким Дон Ёп, пояснив, что все это рассчитано на граждан самой КНДР.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 23:17
СМИ: Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре
Речь Ким Чен Ына привлекла особое внимание, учитывая, что как межкорейские отношения, так и диалог США-КНДР сейчас находятся в трудном положении, а переговоры о денуклеаризации зашли в тупик.
 
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Ким Чен ЫнПхеньянКНДР (Северная Корея)В мире
 
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