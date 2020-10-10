В КНДР показали парад в честь 75-летия партии с участием Ким Чен Ына
© РИА Новости / Илья ПиталевГлава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
СЕУЛ, 10 окт – РИА Новости. ТВ КНДР в субботу вечером транслирует праздничный парад в честь 75-летия Трудовой партии Кореи, трансляции не было в сетке вещания.
Ранее в расписании программ Центрального телевидения КНДР не оказалось ожидавшейся прямой трансляции праздничного парада в честь 75-летия с основания Трудовой партии Кореи, которое празднуется 10 октября.
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Южнокорейские военные позже сообщили, что засекли на рассвете в субботу проведение КНДР парада. Предположительно кадры, что транслируются государственным каналом КНДР Корейским центральным телевидением, являются записью прошедшего утром парада.
На кадрах трансляции показывают войсковые части и оркестр, которые маршируют по площади имени Ким Ир Сена в темное время суток. На трибунах сидит множество зрителей, все они без масок, радостно машут флажками и хлопают. Показали также и ряды партийных руководителей.
После начали показывать кадры с лидером страны Ким Чен Ыном, который, пройдя по большому коридору на балкон, поздоровался с группой детей и поцеловал в щёку мальчика и девочку, которые встретили его с букетами, а затем прошел за трибуну и поприветствовал народ взмахом руки.