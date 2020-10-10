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https://ria.ru/20201010/kndr-1579169182.html
В КНДР показали парад в честь 75-летия партии с участием Ким Чен Ына
ТВ КНДР в субботу вечером транслирует праздничный парад в честь 75-летия Трудовой партии Кореи, трансляции не было в сетке вещания. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T13:40
2020-10-10T13:40
ким ир сен
ким чен ын
кндр (северная корея)
в мире
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<strong>СЕУЛ, 10 окт – РИА Новости.</strong> ТВ КНДР в субботу вечером транслирует праздничный парад в честь 75-летия Трудовой партии Кореи, трансляции не было в сетке вещания.Ранее в расписании программ Центрального телевидения КНДР не оказалось ожидавшейся прямой трансляции праздничного парада в честь 75-летия с основания Трудовой партии Кореи, которое празднуется 10 октября.Южнокорейские военные позже сообщили, что засекли на рассвете в субботу проведение КНДР парада. Предположительно кадры, что транслируются государственным каналом КНДР Корейским центральным телевидением, являются записью прошедшего утром парада.На кадрах трансляции показывают войсковые части и оркестр, которые маршируют по площади имени <a href="http://ria.ru/person_Kim_Ir_Sen/" target="_blank" data-auto="true">Ким Ир Сена</a> в темное время суток. На трибунах сидит множество зрителей, все они без масок, радостно машут флажками и хлопают. Показали также и ряды партийных руководителей.После начали показывать кадры с лидером страны <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ыном</a>, который, пройдя по большому коридору на балкон, поздоровался с группой детей и поцеловал в щёку мальчика и девочку, которые встретили его с букетами, а затем прошел за трибуну и поприветствовал народ взмахом руки.
https://ria.ru/20200620/1573217647.html
https://ria.ru/20200524/1571901597.html
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ким ир сен, ким чен ын, кндр (северная корея), в мире

В КНДР показали парад в честь 75-летия партии с участием Ким Чен Ына

13:40 10.10.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевГлава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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СЕУЛ, 10 окт – РИА Новости. ТВ КНДР в субботу вечером транслирует праздничный парад в честь 75-летия Трудовой партии Кореи, трансляции не было в сетке вещания.
Ранее в расписании программ Центрального телевидения КНДР не оказалось ожидавшейся прямой трансляции праздничного парада в честь 75-летия с основания Трудовой партии Кореи, которое празднуется 10 октября.
КНДР - РИА Новости, 1920, 20.06.2020
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Южнокорейские военные позже сообщили, что засекли на рассвете в субботу проведение КНДР парада. Предположительно кадры, что транслируются государственным каналом КНДР Корейским центральным телевидением, являются записью прошедшего утром парада.
На кадрах трансляции показывают войсковые части и оркестр, которые маршируют по площади имени Ким Ир Сена в темное время суток. На трибунах сидит множество зрителей, все они без масок, радостно машут флажками и хлопают. Показали также и ряды партийных руководителей.
После начали показывать кадры с лидером страны Ким Чен Ыном, который, пройдя по большому коридору на балкон, поздоровался с группой детей и поцеловал в щёку мальчика и девочку, которые встретили его с букетами, а затем прошел за трибуну и поприветствовал народ взмахом руки.
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