https://ria.ru/20201010/kndr-1579169182.html

В КНДР показали парад в честь 75-летия партии с участием Ким Чен Ына

ТВ КНДР в субботу вечером транслирует праздничный парад в честь 75-летия Трудовой партии Кореи, трансляции не было в сетке вещания. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T13:40

2020-10-10T13:40

2020-10-10T13:40

ким ир сен

ким чен ын

кндр (северная корея)

в мире

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<strong>СЕУЛ, 10 окт – РИА Новости.</strong> ТВ КНДР в субботу вечером транслирует праздничный парад в честь 75-летия Трудовой партии Кореи, трансляции не было в сетке вещания.Ранее в расписании программ Центрального телевидения КНДР не оказалось ожидавшейся прямой трансляции праздничного парада в честь 75-летия с основания Трудовой партии Кореи, которое празднуется 10 октября.Южнокорейские военные позже сообщили, что засекли на рассвете в субботу проведение КНДР парада. Предположительно кадры, что транслируются государственным каналом КНДР Корейским центральным телевидением, являются записью прошедшего утром парада.На кадрах трансляции показывают войсковые части и оркестр, которые маршируют по площади имени <a href="http://ria.ru/person_Kim_Ir_Sen/" target="_blank" data-auto="true">Ким Ир Сена</a> в темное время суток. На трибунах сидит множество зрителей, все они без масок, радостно машут флажками и хлопают. Показали также и ряды партийных руководителей.После начали показывать кадры с лидером страны <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ыном</a>, который, пройдя по большому коридору на балкон, поздоровался с группой детей и поцеловал в щёку мальчика и девочку, которые встретили его с букетами, а затем прошел за трибуну и поприветствовал народ взмахом руки.

https://ria.ru/20200620/1573217647.html

https://ria.ru/20200524/1571901597.html

кндр (северная корея)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ким ир сен, ким чен ын, кндр (северная корея), в мире