Глава Евросовета призвал стороны в Карабахе к соблюдению прекращения огня
16:13 11.10.2020 (обновлено: 16:30 11.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать достигнутые договоренности о гуманитарном прекращении огня и возобновить переговоры без предварительных условий.
"Гуманитарное прекращение огня между Арменией и Азербайджаном – важный шаг на пути к деэскалации. Я призываю стороны соблюдать прекращение огня, чтобы избегать большего насилия, и не подвергать опасности гражданских лиц", - написал Мишель в Twitter.
По его словам, необходимо без промедления возобновить переговоры без каких-либо предварительных условий.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.