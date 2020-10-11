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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579289502.html
Глава Евросовета призвал стороны в Карабахе к соблюдению прекращения огня
Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать достигнутые договоренности о гуманитарном прекращении огня и... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T16:13
2020-10-11T16:30
обсе
шарль мишель
нагорно-карабахская республика
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
евросовет
нагорный карабах
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Глава Европейского совета <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать достигнутые договоренности о гуманитарном прекращении огня и возобновить переговоры без предварительных условий.По его словам, необходимо без промедления возобновить переговоры без каких-либо предварительных условий.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201011/aliev-mir-karabakh-1579275979.html
нагорно-карабахская республика
сша
нагорный карабах
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обсе, шарль мишель, нагорно-карабахская республика, сша, евросовет, нагорный карабах, в мире

Глава Евросовета призвал стороны в Карабахе к соблюдению прекращения огня

16:13 11.10.2020 (обновлено: 16:30 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать достигнутые договоренности о гуманитарном прекращении огня и возобновить переговоры без предварительных условий.

"Гуманитарное прекращение огня между Арменией и Азербайджаном – важный шаг на пути к деэскалации. Я призываю стороны соблюдать прекращение огня, чтобы избегать большего насилия, и не подвергать опасности гражданских лиц", - написал Мишель в Twitter.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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Позиция неизменна. Алиев высказался о контактах с Арменией по Карабаху
По его словам, необходимо без промедления возобновить переговоры без каких-либо предварительных условий.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕШарль МишельНагорно-Карабахская РеспубликаСШАЕвросоветНагорный КарабахВ мире
 
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