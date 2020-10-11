https://ria.ru/20201011/karabakh-1579289502.html

Глава Евросовета призвал стороны в Карабахе к соблюдению прекращения огня

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать достигнутые договоренности о гуманитарном прекращении огня и... РИА Новости, 11.10.2020

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2020-10-11T16:13

2020-10-11T16:30

обсе

шарль мишель

нагорно-карабахская республика

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

евросовет

нагорный карабах

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Глава Европейского совета <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать достигнутые договоренности о гуманитарном прекращении огня и возобновить переговоры без предварительных условий.По его словам, необходимо без промедления возобновить переговоры без каких-либо предварительных условий.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201011/aliev-mir-karabakh-1579275979.html

нагорно-карабахская республика

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, шарль мишель, нагорно-карабахская республика, сша, евросовет, нагорный карабах, в мире