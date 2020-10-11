https://ria.ru/20201011/karabakh-1579283560.html

Баку оценил призывы Еревана признать независимость Карабаха

Заявления властей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики о намерении требовать международное общество признать независимость НКР положит конец поискам... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T15:12

2020-10-11T15:12

2020-10-11T15:12

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

араик арутюнян

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579268997_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_fa6cccb147f9b7d8feb1ea48cee88232.jpg

<strong>ГЯНДЖА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Заявления властей непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> о намерении требовать международное общество признать независимость НКР положит конец поискам решения конфликта, заявил в субботу помощник первого вице-президента <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Эльчин Амирбеков.Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян заявил, что может в ближайшие дни обратиться к властям <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и международному сообществу с призывом признать независимость Карабаха, если "не увидит готовность Баку решить вопрос мирным путем"."Это та красная линия, переступить которую они, конечно же, не смогут", - подчеркнул чиновник."Мы расцениваем подобные заявления как направленные на внутреннюю публику, чтобы каким-то образом поддержать свой имидж и авторитет, который тает с каждым днем из-за военного фиаско ВС Армении", - заявил Амирбеков.Он расценил данный шаг в случае его реализации как "сожжение оставшихся мостов к мирному урегулированию".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201011/peregovory-1579280093.html

42

нагорно-карабахская республика

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире