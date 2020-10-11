Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579283560.html
Баку оценил призывы Еревана признать независимость Карабаха
Заявления властей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики о намерении требовать международное общество признать независимость НКР положит конец поискам... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T15:12
2020-10-11T15:12
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
араик арутюнян
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579268997_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_fa6cccb147f9b7d8feb1ea48cee88232.jpg
<strong>ГЯНДЖА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Заявления властей непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> о намерении требовать международное общество признать независимость НКР положит конец поискам решения конфликта, заявил в субботу помощник первого вице-президента <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Эльчин Амирбеков.Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян заявил, что может в ближайшие дни обратиться к властям <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и международному сообществу с призывом признать независимость Карабаха, если "не увидит готовность Баку решить вопрос мирным путем"."Это та красная линия, переступить которую они, конечно же, не смогут", - подчеркнул чиновник."Мы расцениваем подобные заявления как направленные на внутреннюю публику, чтобы каким-то образом поддержать свой имидж и авторитет, который тает с каждым днем из-за военного фиаско ВС Армении", - заявил Амирбеков.Он расценил данный шаг в случае его реализации как "сожжение оставшихся мостов к мирному урегулированию".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201011/peregovory-1579280093.html
42
нагорно-карабахская республика
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579268997_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_d0ce11e4d5ff8fe555ac7de061c746a1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
араик арутюнян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире

Баку оценил призывы Еревана признать независимость Карабаха

15:12 11.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного обстрела города Гянджа
Последствия ракетного обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ГЯНДЖА, 11 окт - РИА Новости. Заявления властей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики о намерении требовать международное общество признать независимость НКР положит конец поискам решения конфликта, заявил в субботу помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.
Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян заявил, что может в ближайшие дни обратиться к властям Армении и международному сообществу с призывом признать независимость Карабаха, если "не увидит готовность Баку решить вопрос мирным путем".
Кадры из Степанакерта: масштаб разрушений - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 14:41Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Армении заявили об отсутствии альтернативы переговорам по Карабаху
"Руководство Армении должно понимать, что этот шаг... будет означать, что они положили конец всякому своему даже теоретическому участию в поисках решения урегулирования конфликта", - ответил Амирбеков на вопрос РИА Новости на пресс-конференции.
"Это та красная линия, переступить которую они, конечно же, не смогут", - подчеркнул чиновник.
"Мы расцениваем подобные заявления как направленные на внутреннюю публику, чтобы каким-то образом поддержать свой имидж и авторитет, который тает с каждым днем из-за военного фиаско ВС Армении", - заявил Амирбеков.
Он расценил данный шаг в случае его реализации как "сожжение оставшихся мостов к мирному урегулированию".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Обсудить42
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАраик АрутюнянОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Опубликовано видео смертельного ДТП со скорой в центре Москвы
01:07Вильфанд сообщил о продолжении бархатного сезона на южных морях России
00:54Эксперт ожидает расширения санкций ЕС против Белоруссии
00:40В Гидрометцентре сообщили о "чуде" в европейской части России
00:36Космонавты пожаловались на рост температуры в российском модуле МКС
00:30В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке
00:22Россиянам по всей стране пообещали аномальную погоду
00:18Стало известно, кто может купить больше всего дизтоплива на зарплату
00:12Работодатели в Москве будут передавать сведения о сотрудниках на удаленке
23:43Попова рассказала, кому подойдет вакцина "Вектора" от коронавируса
23:29Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
23:17В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии
23:14Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
23:10Экс-президент Киргизии сравнил протесты в Бишкеке и Минске
23:05В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
22:53Баку обвинил Ереван в обстреле военных, собиравших тела погибших
22:49Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и экранах смартфонов
22:48Соседи рассказали о женщине, полгода державшей дочь в шкафу
22:29В Карабахе заявили о новых взрывах в Степанакерте
22:12В Армении рассказали, почему не состоялся обмен пленными в Карабахе
Лента новостейМолния