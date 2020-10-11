Баку оценил призывы Еревана признать независимость Карабаха
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного обстрела города Гянджа
ГЯНДЖА, 11 окт - РИА Новости. Заявления властей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики о намерении требовать международное общество признать независимость НКР положит конец поискам решения конфликта, заявил в субботу помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.
Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян заявил, что может в ближайшие дни обратиться к властям Армении и международному сообществу с призывом признать независимость Карабаха, если "не увидит готовность Баку решить вопрос мирным путем".
"Руководство Армении должно понимать, что этот шаг... будет означать, что они положили конец всякому своему даже теоретическому участию в поисках решения урегулирования конфликта", - ответил Амирбеков на вопрос РИА Новости на пресс-конференции.
"Это та красная линия, переступить которую они, конечно же, не смогут", - подчеркнул чиновник.
"Мы расцениваем подобные заявления как направленные на внутреннюю публику, чтобы каким-то образом поддержать свой имидж и авторитет, который тает с каждым днем из-за военного фиаско ВС Армении", - заявил Амирбеков.
Он расценил данный шаг в случае его реализации как "сожжение оставшихся мостов к мирному урегулированию".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.