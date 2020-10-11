В НКР призвали создать центр для выявления террористов в регионе
14:23 11.10.2020 (обновлено: 14:51 11.10.2020)
© РИА Новости / Валерий МельниковЛегковой автомобиль, искореженный и обгоревший в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 11 окт – РИА Новости. Национальное собрание (парламент) непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвало Армению, Россию и Иран создать совместный антитеррористический центр для выявления проникших в регион международных террористов, говорится в заявлении законодательного органа.
Там подчеркивается "важность регионального мира, безопасности, выгодного сотрудничества и борьбы между государствами региона с международным терроризмом".
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"Национальное собрание призывает власти Армении, России и Ирана осудить использование Азербайджаном международных террористических группировок и их представителей в военной агрессии против Арцаха (самоназвание Карабаха - Прим. ред.)… Создать совместный антитеррористический координационный центр для выявления и разработки совместных планов по нейтрализации проникших в этот регион международных террористов, пунктов их размещения и соответствующих военных баз", - говорится в сообщении в Facebook.
Парламент призвал создать совместную антитеррористическую коалицию для нейтрализации проникших в регион террористов и группировок.
Как заявили ранее в ОДКБ, организация видит вызов в переброске иностранных боевиков в зону карабахского конфликта не только для его участников, но и для региона. Там добавили, что ОДКБ пока не рассматривает принятие дополнительных мер по противодействию этому.
Сирийский лидер Башар Асад ранее в интервью РИА Новости ранее заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов. В Москве заявляли, что сирийские боевики в Карабахе – повод для глубокой обеспокоенности России. Как заявили в СВР России, Закавказье рискует стать новым плацдармом международных террористов, откуда боевики смогут просачиваться в РФ.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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