https://ria.ru/20201011/karabakh-1579277840.html

В НКР призвали создать центр для выявления террористов в регионе

Национальное собрание (парламент) непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвало Армению, Россию и Иран создать совместный антитеррористический центр для... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T14:23

2020-10-11T14:23

2020-10-11T14:51

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

иран

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 11 окт – РИА Новости.</strong> Национальное собрание (парламент) непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> призвало <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армению</a>, Россию и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> создать совместный антитеррористический центр для выявления проникших в регион международных террористов, говорится в заявлении законодательного органа.Там подчеркивается "важность регионального мира, безопасности, выгодного сотрудничества и борьбы между государствами региона с международным терроризмом"."Национальное собрание призывает власти Армении, России и Ирана осудить использование <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> международных террористических группировок и их представителей в военной агрессии против Арцаха (самоназвание Карабаха - Прим. ред.)… Создать совместный антитеррористический координационный центр для выявления и разработки совместных планов по нейтрализации проникших в этот регион международных террористов, пунктов их размещения и соответствующих военных баз", - говорится в сообщении в <a href="https://www.facebook.com/ArtsakhInformation/posts/193591295614992" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Парламент призвал создать совместную антитеррористическую коалицию для нейтрализации проникших в регион террористов и группировок.Парламент заявляет, что при содействии <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в регион проникли международные террористы и представители различных экстремистских группировок из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирака</a>, <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>.Как заявили ранее в ОДКБ, организация видит вызов в переброске иностранных боевиков в зону карабахского конфликта не только для его участников, но и для региона. Там добавили, что ОДКБ пока не рассматривает принятие дополнительных мер по противодействию этому.Сирийский лидер Башар Асад ранее в интервью РИА Новости ранее заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a> международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов. В Москве заявляли, что сирийские боевики в Карабахе – повод для глубокой обеспокоенности России. Как заявили в СВР России, <a href="http://ria.ru/location_Zakavkaze/" target="_blank" data-auto="true">Закавказье</a> рискует стать новым плацдармом международных террористов, откуда боевики смогут просачиваться в РФ.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

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нагорно-карабахская республика

иран

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, иран, армения, в мире