https://ria.ru/20201011/karabakh-1579264545.html

Алиев не исключил переговоров с Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает возможности переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но для этого должны... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T12:19

2020-10-11T12:19

2020-10-11T12:19

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что не исключает возможности переговоров с премьер-министром <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a>, но для этого должны сложиться определенные условия, на данном этапе такая встреча была бы непродуктивной."Поэтому я не исключаю такой возможности, но для этого нужны определенные условия. На данном этапе я не считаю это продуктивным, наоборот. В армянском руководстве должны наконец понять, что языком ультиматумов, оскорбления и шантажа с Азербайджаном говорить нельзя", - сказал Алиев в интервью <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Степан Краснов Надежда на турок не оправдалась. Надо как то выкручиваться. 37

alnoor1953 Видно, сказали им тихим знакомым голосом: "Не шалите, партнёры" :) А ещё мне фраза Алиева очень понравилась: "языком ультиматумов, оскорбления и шантажа с Азербайджаном говорить нельзя". Молодец :) Хотя это как раз язык его турецких друзей….да и самого Ильхама Гейдаровича. 26

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире