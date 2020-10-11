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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579264545.html
Алиев не исключил переговоров с Пашиняном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает возможности переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но для этого должны... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T12:19
2020-10-11T12:19
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что не исключает возможности переговоров с премьер-министром <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a>, но для этого должны сложиться определенные условия, на данном этапе такая встреча была бы непродуктивной."Поэтому я не исключаю такой возможности, но для этого нужны определенные условия. На данном этапе я не считаю это продуктивным, наоборот. В армянском руководстве должны наконец понять, что языком ультиматумов, оскорбления и шантажа с Азербайджаном говорить нельзя", - сказал Алиев в интервью <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Надежда на турок не оправдалась. Надо как то выкручиваться.
37
Видно, сказали им тихим знакомым голосом: "Не шалите, партнёры" :) А ещё мне фраза Алиева очень понравилась: "языком ультиматумов, оскорбления и шантажа с Азербайджаном говорить нельзя". Молодец :) Хотя это как раз язык его турецких друзей….да и самого Ильхама Гейдаровича.
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Алиев не исключил переговоров с Пашиняном

12:19 11.10.2020
 
© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской РеспубликиВстреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает возможности переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но для этого должны сложиться определенные условия, на данном этапе такая встреча была бы непродуктивной.
"Поэтому я не исключаю такой возможности, но для этого нужны определенные условия. На данном этапе я не считаю это продуктивным, наоборот. В армянском руководстве должны наконец понять, что языком ультиматумов, оскорбления и шантажа с Азербайджаном говорить нельзя", - сказал Алиев в интервью РБК.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
 
Обсудить51
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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