https://ria.ru/20201011/karabakh-1579240756.html

Армения опровергла информацию об обстреле города Гянджа

Пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян опровергла заявление Баку об обстреле с территории Армении города Гянджа. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T07:08

2020-10-11T07:08

2020-10-11T07:14

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

нагорный карабах

азербайджан

армения

гянджа

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь армянского минобороны Шушан <a href="http://ria.ru/person_Tagui_Stepanjan/" target="_blank" data-auto="true">Степанян</a> опровергла заявление Баку об обстреле с территории <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> города <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджа</a>.В воскресенье утром <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a> заявило, что второй по величине город республики – Гянджа – подвергся обстрелу с территории Армении. <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">МЧС Азербайджана</a> сообщило, что ракета упала на жилое здание, азербайджанская генпрокуратура заявила о пяти погибших и 28 пострадавших."Это дезинформация", - сказала Степанян.

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нагорный карабах

азербайджан

армения

гянджа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, нагорный карабах, азербайджан, армения, гянджа, в мире