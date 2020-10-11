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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579239950.html
Азербайджан заявил о пяти погибших при ракетном обстреле Гянджи
Генпрокуратура Азербайджана заявила, что при обстреле города Гянджа ракета попала в жилой дом, пять человек погибли, 28 пострадали. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T06:16
2020-10-11T08:33
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
гянджа
в мире
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<strong>БАКУ, 11 окт — РИА Новости.</strong> Генпрокуратура Азербайджана заявила, что при обстреле города <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджа</a> ракета попала в жилой дом, пять человек погибли, 28 пострадали.В МЧС сообщили, что из-под завалов извлекли тела погибших и раненых. Работы на месте происшествия продолжаются. Об обстреле Гянджи (второго по величине города страны) с территории <u><a href="http://ria.ru/location_Armenia/">Армении</a></u> заявило азербайджанское <u><a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/">Минобороны</a></u>. В Ереване это заявление назвали дезинформацией.Азербайджан и Армения с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе обвиняют друг друга в обстреле населенных пунктов. При этом обе стороны свою причастность к этому отрицают.Ситуация в КарабахеСтолкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Ответственность за это Баку и Ереван перекладывают друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.Девятого октября по инициативе российской стороны в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.В результате с 12:00 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами погибших. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579236884.html
Блицкрига у турок с азербайджанцами не получилось, и Алиев сейчас в принципе уже готов договариваться. Полагаю, что по договору все или часть районов вокруг Карабаха могут отойти Азербайджану. А вот туркам мир не нужен, и подконтрольные им сирийские боевики сейчас обстреливают обе стороны, чтобы не допустить заключения мирного договора.
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Скорей всего отойдут те населенные пункты, которые азербайджанцы сумели в ходе боёв захватить. Никто добровольно отдавать территории им не будет. Цель у турко-азербайджанских сил: по кусочкам, хотя бы мелким откусывать территории занятые армянами. Им это удалось сделать благодаря не подготовленности армян к беспилотным летательным аппаратам. Если армяне не идиоты, то у них есть возможность закупить средства радиоэлектронной борьбы, а так же, закупить беспилотники. Скорей всего, через два-три дня переговоры закончатся безрезультатно, война вспыхнет с новой силой, азербайджанцы попадут в котёл, а может их будет несколько - излюбленная тактика армян. Война закончится через три-четыре недели.
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нагорный карабах
азербайджан
армения
гянджа
РИА Новости
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нагорный карабах, азербайджан, армения, гянджа, в мире

Азербайджан заявил о пяти погибших при ракетном обстреле Гянджи

06:16 11.10.2020 (обновлено: 08:33 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАКУ, 11 окт — РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что при обстреле города Гянджа ракета попала в жилой дом, пять человек погибли, 28 пострадали.
В МЧС сообщили, что из-под завалов извлекли тела погибших и раненых. Работы на месте происшествия продолжаются.
Об обстреле Гянджи (второго по величине города страны) с территории Армении заявило азербайджанское Минобороны. В Ереване это заявление назвали дезинформацией.
Азербайджан и Армения с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе обвиняют друг друга в обстреле населенных пунктов. При этом обе стороны свою причастность к этому отрицают.

Ситуация в Карабахе

Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Ответственность за это Баку и Ереван перекладывают друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
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Девятого октября по инициативе российской стороны в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.
В результате с 12:00 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами погибших. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияГянджаВ мире
 
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