https://ria.ru/20201011/karabakh-1579239950.html

Азербайджан заявил о пяти погибших при ракетном обстреле Гянджи

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что при обстреле города Гянджа ракета попала в жилой дом, пять человек погибли, 28 пострадали. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T06:16

2020-10-11T06:16

2020-10-11T08:33

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

гянджа

в мире

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<strong>БАКУ, 11 окт — РИА Новости.</strong> Генпрокуратура Азербайджана заявила, что при обстреле города <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджа</a> ракета попала в жилой дом, пять человек погибли, 28 пострадали.В МЧС сообщили, что из-под завалов извлекли тела погибших и раненых. Работы на месте происшествия продолжаются. Об обстреле Гянджи (второго по величине города страны) с территории <u><a href="http://ria.ru/location_Armenia/">Армении</a></u> заявило азербайджанское <u><a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/">Минобороны</a></u>. В Ереване это заявление назвали дезинформацией.Азербайджан и Армения с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе обвиняют друг друга в обстреле населенных пунктов. При этом обе стороны свою причастность к этому отрицают.Ситуация в КарабахеСтолкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Ответственность за это Баку и Ереван перекладывают друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.Девятого октября по инициативе российской стороны в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.В результате с 12:00 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами погибших. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

https://ria.ru/20201011/karabakh-1579236884.html

Мамин- Сибиряк Блицкрига у турок с азербайджанцами не получилось, и Алиев сейчас в принципе уже готов договариваться. Полагаю, что по договору все или часть районов вокруг Карабаха могут отойти Азербайджану. А вот туркам мир не нужен, и подконтрольные им сирийские боевики сейчас обстреливают обе стороны, чтобы не допустить заключения мирного договора. 48

Андрей Чернов Скорей всего отойдут те населенные пункты, которые азербайджанцы сумели в ходе боёв захватить. Никто добровольно отдавать территории им не будет. Цель у турко-азербайджанских сил: по кусочкам, хотя бы мелким откусывать территории занятые армянами. Им это удалось сделать благодаря не подготовленности армян к беспилотным летательным аппаратам. Если армяне не идиоты, то у них есть возможность закупить средства радиоэлектронной борьбы, а так же, закупить беспилотники. Скорей всего, через два-три дня переговоры закончатся безрезультатно, война вспыхнет с новой силой, азербайджанцы попадут в котёл, а может их будет несколько - излюбленная тактика армян. Война закончится через три-четыре недели. 22

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нагорный карабах

азербайджан

армения

гянджа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, гянджа, в мире