Город Шуши в Карабахе подвергся ударам
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПострадавший во время обстрела карабахского города Шуша военный корреспондент Юрий Котенок доставлен в медицинский центр "Эребуни" в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
СТЕПАНАКЕРТ, 11 окт – РИА Новости. Город Шуши в Карабахе подвергся ударам, передает корреспондент РИА Новости.
Около полутора часов в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте звучала сирена воздушной тревоги, время от времени доносились взрывы, небо освещалось вспышками. Жители города спустились в подвалы.
Под обстрел попал и Шуши. Степанакерт и Шуши находятся в 12 километрах друг от друга, Шуши располагается на возвышенности – вспышки в Шуши были видны из Степанакерта. Один из упавших в Шуши снарядов по звуку напоминал кассетный боеприпас – вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе