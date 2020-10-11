https://ria.ru/20201011/karabakh-1579238269.html

Город Шуши в Карабахе подвергся ударам

Город Шуши в Карабахе подвергся ударам, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T04:03

2020-10-11T04:03

2020-10-11T04:03

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 11 окт – РИА Новости.</strong> Город Шуши в <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Карабахе</a> подвергся ударам, передает корреспондент РИА Новости.Около полутора часов в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> звучала сирена воздушной тревоги, время от времени доносились взрывы, небо освещалось вспышками. Жители города спустились в подвалы.Под обстрел попал и Шуши. Степанакерт и Шуши находятся в 12 километрах друг от друга, Шуши располагается на возвышенности – вспышки в Шуши были видны из Степанакерта. Один из упавших в Шуши снарядов по звуку напоминал кассетный боеприпас – вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> с полудня 10 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201010/karabakh-1579222060.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире