https://ria.ru/20201011/karabakh-1579236884.html

В Степанакерте раздались несколько взрывов

Еще несколько взрывов раздалось в столице непризнанной Нагорном-Карабахской республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T02:10

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2020-10-11T03:08

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Еще несколько взрывов раздалось в столице непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорном-Карабахской республики</a>, передает корреспондент РИА Новости.Серия взрывов прозвучала около 2.50 по местному времени (1.50 мск). В городе включили сирену воздушной тревоги.За несколько часов до этого в центре <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> раздались два взрыва, сразу в двух концах города зазвучала сирена воздушной тревоги.

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нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире