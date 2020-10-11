https://ria.ru/20201011/karabakh-1579236884.html
В Степанакерте раздались несколько взрывов
Еще несколько взрывов раздалось в столице непризнанной Нагорном-Карабахской республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T02:10
2020-10-11T02:10
2020-10-11T03:08
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Еще несколько взрывов раздалось в столице непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорном-Карабахской республики</a>, передает корреспондент РИА Новости.Серия взрывов прозвучала около 2.50 по местному времени (1.50 мск). В городе включили сирену воздушной тревоги.За несколько часов до этого в центре <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> раздались два взрыва, сразу в двух концах города зазвучала сирена воздушной тревоги.
3
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире