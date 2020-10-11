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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579236884.html
В Степанакерте раздались несколько взрывов
Еще несколько взрывов раздалось в столице непризнанной Нагорном-Карабахской республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T02:10
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обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Еще несколько взрывов раздалось в столице непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорном-Карабахской республики</a>, передает корреспондент РИА Новости.Серия взрывов прозвучала около 2.50 по местному времени (1.50 мск). В городе включили сирену воздушной тревоги.За несколько часов до этого в центре <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> раздались два взрыва, сразу в двух концах города зазвучала сирена воздушной тревоги.
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нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

В Степанакерте раздались несколько взрывов

02:10 11.10.2020 (обновлено: 03:08 11.10.2020)
 
© РИА Новости Дым от пожаров, возникших в результате артиллерийских ударов по Степанакерту
 Дым от пожаров, возникших в результате артиллерийских ударов по Степанакерту - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
СТЕПАНАКЕРТ, 11 окт - РИА Новости. Еще несколько взрывов раздалось в столице непризнанной Нагорном-Карабахской республики, передает корреспондент РИА Новости.
Серия взрывов прозвучала около 2.50 по местному времени (1.50 мск). В городе включили сирену воздушной тревоги.
За несколько часов до этого в центре Степанакерта раздались два взрыва, сразу в двух концах города зазвучала сирена воздушной тревоги.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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