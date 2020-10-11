https://ria.ru/20201011/karabakh-1579050351.html

"Дома разнесли, изуродовали". Карабахский конфликт — с двух сторон

"Это не просто борьба за Арцах и за существование целого народа. Идет война за цивилизацию", — убежден житель разгромленной столицы Нагорного Карабаха Армен... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T08:00

2020-10-11T08:00

2020-10-11T08:22

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

москва

лос-анджелес

ереван

армения

общество

политика

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Мария Марикян. </strong>"Это не просто борьба за Арцах и за существование целого народа. Идет война за цивилизацию", — убежден житель разгромленной столицы Нагорного Карабаха Армен Ховсепян. Он один из немногих, кто остался в Степанакерте. В Нагорном Карабахе второй день держится перемирие, о котором в Москве в ночь с пятницы на субботу договорились главы МИД Азербайджана и Армении. Новое обострение конфликта длилось почти две недели, сколько за это время погибло военных и гражданских, еще предстоит выяснить. В это непростое время сплотилась вся армянская диаспора. РИА Новости поговорило с простыми людьми, пострадавшими за эти дни, и с теми, кто им помогал, лечил и укрывал.Разговор с азербайджанской стороной — читайте <a href="https://ria.ru/20201011/karabakh-1579209176.html" target="_blank">тут</a>."Старики отказываются покидать город"Ситуация на границе Армении и Азербайджана накалилась летом. Жители Карабаха отмахивались — "очередная перестрелка". Уезжать и не думали. Но две недели назад все изменилось: на жилые кварталы Арцаха (армянское название региона) обрушились снаряды. Больше всего пострадал Степанакерт. Сирена воздушной тревоги не смолкала. На улицах — ни души. Кто-то уехал, кто-то остался — на свой страх и риск."Вот мой дом, — указывает 57-летний Армен Ховсепян на двухэтажное здание с выбитыми дверьми и стеклами. — Ракета попала в соседний. Ударной волной разнесло все, что рядом. Заходить внутрь не рискую — опасно. Только раз заглянул, ради детей — попросили забрать семейный фотоальбом. Документы еще прихватил. А то когда посыпались удары, мы и взять-то не успели ничего. Кинулись прямиком в бомбоубежище. Сразу, как появилась возможность, жену и двух дочерей отправил в Армению".Армен ходит по пустынной улице неторопливо, то и дело бросает взгляд на небо. Пару часов назад там было неспокойно. "Мы как раз с соседями выбрались наверх — подышать, поесть. Зашли в одно безопасное место, накрыли стол. И началось… А мы что? Никто с места не сдвинулся. Решили, что торопиться некуда. Снаряд ведь не летит конкретно в Вардана, Карена и Харута. Пообедали спокойно — и обратно", — буднично рассказывает он.Не все держатся так спокойно. Сколько там сейчас человек, сказать сложно — все прячутся в подвалах домов и бомбоубежищах. По несколько дней не выходят. "Старики наотрез отказываются покидать город. Останутся до конца. То есть до нашей победы, — улыбается Армен. — Да и людей среднего возраста тут полно. Много женщин — их мужья и сыновья на передовой. Как им уехать в спокойный Ереван?"Ховсепян участвовал в Карабахской войне в девяностые. Получил ранение. Иначе и сейчас бы пошел на фронт. Свистом пуль, говорит, даже местных детей не запугать. Все свыклись с мыслью, что война может вот-вот начаться, "оттого и не паникуют".Армен вглядывается в сторону дороги — ждет машину с гуманитарной помощью. Еда, вещи, предметы гигиены — волонтеры из Еревана и других городов приезжают почти каждый день. Ховсепян лично разносит все по бомбоубежищам и подвалам."Больно смотреть, как прямо на глазах пытаются сровнять с землей наши дома... Бьют по инфраструктуре. А город ведь еле восстановили после войны 90-х. Дети спокойной жизни не видели. Теперь все изуродовали! Так обидно… Здесь никто не хочет воевать. Но раз напали, дали отпор"."Не успеваем запоминать имена пациентов"Пострадавшие поступали в больницы днем и ночью. На подмогу карабахским специалистам прибыли профессионалы высокого уровня из-за границы."Уже более трехсот врачей записались добровольцами из России. Берут отпуск за свой счет, чтобы попасть в прифронтовые госпитали, — рассказывает директор фонда "Вива" Татьяна Оганесян. — Приезжают и женщины. Например, Зина Марутян, один из лучших реаниматологов Москвы, в этом году дважды прилетала в Армению. Летом боролась с ковид-инфекцией, а теперь спасает раненых".Фонд сотрудничает с Минздравом Армении и Арцаха — людей отправляют только по запросам. "Мы также организовали сбор средств, закупаем медицинское оборудование, расходные материалы, травматологические пособия", — добавляет Татьяна.Многие врачи, к слову, добираются без чьей-либо помощи. Среди них — Армен Акопджанян, хирург из Лос-Анджелеса. Там он руководитель клиники. Прибыл в Степанакерт 2 сентября — "по зову души". Супруга, трое детей, близкие друзья и коллеги отнеслись с пониманием, не отговаривали."В Арцах съехались топовые врачи. А как иначе — времени на обучение нет. Каждый здесь должен быть лучшим в своем деле. Очень ждем тех, кто работал с травматическими повреждениями, — подчеркивает Акопджанян. — Мы, врачи с огромным опытом, за всю практику не видели такого кошмара".Большинство пострадавших — молодые люди от 20 до 25 лет. Самое страшное для хирурга, по словам Армена, — ампутировать конечность. Или сразу все четыре, что он и сделал в первые же дни.Врачи переживают не только за пациентов. У медсестер военного госпиталя близкие — на передовой. Каждый раз, когда доставляют раненого, бегут к нему сломя голову. Убедиться, что это не родной человек. "Невозможно представить, как тяжело видеть сыновей, братьев, мужей, которых везут с поля в операционную. Такое здесь было не раз. Наши женщины сильные, держатся. Выдохнут — и снова за работу. С гордо поднятой головой".Из-за высокой нагрузки врачам не то что поесть, порой и чаю выпить не удается. Местные доктора, рассказывает Армен, подшучивают над приехавшими из Москвы и Америки: мол, "привыкли жить в пятизвездочных отелях", а здесь лучшее, что светит, — поспать пару часов на раскладушке. Никто не жалуется, уверяет Акопджанян. И не видит в этом ничего героического."Между собой условились — никаких грустных глаз. Мы должны улыбаться: стыдиться нечего, правда за нами, — говорит врач. — Главная гордость — наши солдаты. И люди Арцаха. Живут в постоянном страхе, но не покидают дома, что бы кругом ни происходило. И так на протяжении тысячелетий. Вот кто настоящие герои"."Всех — ко мне!"Тем временем в центре Еревана активисты собирают гуманитарную помощь для жителей Карабаха. Главные улицы обставлены коробками. Пункты сбора развернули везде — в магазинах и лофтах, кафе и ресторанах. "Так — по всей Армении. Поток нуждающихся растет", — рассказывает Элина Айрапетян. Она курирует группу волонтеров. Затрудняется ответить, сколько человек в ее команде, новые люди появляются каждый день."У нас нет определенного помещения, собираемся у любого штаба. Сегодня мы в офисе, завтра — кто знает. Через группы в мессенджерах распределяем обязанности. Один, к примеру, закупает продукты. Другой раскладывает все по пакетам, третий развозит наборы. Четвертый выезжает за семьей, которой некуда идти. Пятый ищет, куда их заселить. В общем, работы много", — признается девушка.Тех, кто потерял дом, заселяют в отели — бесплатно. Подключаются абсолютно незнакомые люди: забирают беженцев к себе, кто-то даже отдает ключи от пустующих квартир. В Ереване уже все забито. "Сопровождала семью из шести человек. Ехали в такси, по дороге искала, кто бы их приютил. Водитель вдруг развернулся и говорит: "Всех — ко мне! У меня полно места", — вспоминает Элина.Добровольцы фиксируют имена и контакты тех, кому помогли. Кураторы волонтерских штабов сверяют списки. Нужно понять, сколько людей вынужденно оставили дом. По предварительным подсчетам, перевалило уже за 15 тысяч. "А сколько еще осталось, — вздыхает Айрапетян. — На днях, к примеру, вывезли семью из пяти человек: 95-летняя бабушка до последнего отказывалась уезжать из Степанакерта. Родные еле уговорили!"Элина совмещает несколько дел: отвечает на звонки и сообщения, составляет списки вещей для закупки в магазине. Одновременно собирает недельный запас продуктовых наборов для нескольких семей, тут же молодой парень помогает загружать их в авто. Очень не хватает людей с личным транспортом — развозить пакеты и коробки по домам."Сложнее всего сдерживать эмоции во время объездов. Поздравляли трехлетнего мальчика с днем рождения. Его старший брат, у которого именины в октябре, спрашивает маму, будет ли папа на празднике. А отец — на передовой… Сегодня первым делом собираемся в деревню Масис. А дальше — как пойдет. Надеюсь, успеем хотя бы к пятнадцати семьям, — бросает Айрапетян напоследок и садится в машину. — Дорога каждая минута!""Даже не знают, уцелело ли хоть что-то"В здании культурно-образовательного центра "Терьян" — стол, заваленный одеждой. Женщины перебирают вещи, ищут подходящие по размеру детям. Их мужья помогают волонтерам разгружать машины со свежими продуктами. Спасаясь от снарядов, эти люди выбежали из дома ни с чем."Они ведь не из бедных! Раз — и нет ничего. Даже не знают, уцелело ли хоть что-то. Уму непостижимо, что такое возможно в наши дни!" — сокрушается директор центра Лилит Меликян.Третьего сентября она приютила у себя друга и его родных — 68-летний Слава Апресян с двумя дочками и шестью внуками выехали в Ереван из Степанакерта. Снаряд упал рядом с домом. "Ждать больше не могли, хоть и до последнего не верили в происходящее. Растерялись, не понимали, к кому обратиться. Я позвонил Лилит, она сказала: "Сразу к нам!" Дружим уже десять лет", — говорит Слава. Он руководитель фольклорного ансамбля, а теперь всей семьей помогает Меликян в штабе.Зятья ушли на передовую, 18-летнего внука призвали пару месяцев назад. "Юнцов пока на поле боя не пускают. Берегут. Отцы воюют за детей… Полгорода снесли, живого места нет. За что?! — хватается за голову Апресян. — Это далеко не первое столкновение. Но делаем все, чтобы дети вернулись обратно".Люди очень волнуются и за свои семьи, и за своих бойцов. За тридцать лет, что тянется конфликт, это далеко не первое обострение, но армяне верят: мирная жизнь вернется, дома будут вновь отстроены, и дети, живые и невредимые, возвратятся к родному очагу.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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