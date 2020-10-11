https://ria.ru/20201011/gyandzha-1579297588.html

Жители города Гянджа рассказали, как спаслись под ракетным ударом

Второй по численности населения город Азербайджана Гянджа в ночь на субботу подвергся ракетной атаке, жертвами стали не менее девяти человек. Выжившие жители... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T17:37

2020-10-11T17:37

2020-10-11T17:37

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

гянджа

в мире

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<strong>ГЯНДЖА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Второй по численности населения город Азербайджана Гянджа в ночь на субботу подвергся ракетной атаке, жертвами стали не менее девяти человек. Выжившие жители попавшего под удар района рассказали РИА Новости, как им удалось спастись.Ранее министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджа</a> - второй крупный город республики - подвергся обстрелу с территории <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил на пресс-конференции в субботу, что удар был нанесен ракетой тактического комплекса "Точка-У", в результате <a href="https://ria.ru/20201011/gyandzha-1579265004.html" target="_blank">погибли девять человек</a>, ранены 34. Гаджиев заявил, что удар нельзя оправдать с военной точки зрения, так как он пришелся по густонаселённому району, где нет военных объектов. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об обстреле Гянджи с армянской территории, назвав это "дезинформацией".Бомбежка застала жителей района, когда они спали крепким сном - в два часа ночи. Для большинства это непривычный опыт - город расположен далеко от Карабаха, где идут военные действия, и обстрелы здесь до недавнего времени были редкостью.Сейчас от частного дома, принявшего на себя основной удар, осталась лишь большая воронка. У зданий вокруг искорежены крыши, выбиты стекла, кое-где висят накренившиеся стены, наполовину ушел в землю остов сгоревшего автомобиля. В примыкающем к домам парке Победы повалены и сожжены деревья. Спасатели завершили разбор завалов лишь к середине субботы.Стекла выбиты в домах и на соседней улице, в том числе в здании магазина детских товаров, перед которым выставили десятки колясок - магазину предстоит ремонт."Было два ночи, я спала. Вдруг проснулась и вижу, что все вокруг рушится, на меня падают осколки стекла. Сын прибежал в одной майке, схватил за локоть и вытащил. Я сама не могла выйти", - рассказала Шаргия Дашдемирова, которая, по ее словам, не собирается уезжать из города.Железную дверь в ее доме выбило взрывной волной.По словам жителей, данный район был обстрелян впервые.Соседу Шаргии не повезло - он погиб в результате удара."Мы жили тут и не ожидали, что когда-то здесь будет война. А вот теперь они бомбят нас, причем не днем - боятся, а ночью, еще и дети пострадали. Как так можно?" - возмущается соседка Акифа Байрамова.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, США и ранее Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

https://ria.ru/20201011/karabakh-1579209176.html

https://ria.ru/20201011/karabakh-1579050351.html

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

гянджа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, гянджа, в мире