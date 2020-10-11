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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/gyandzha-1579297588.html
Жители города Гянджа рассказали, как спаслись под ракетным ударом
Второй по численности населения город Азербайджана Гянджа в ночь на субботу подвергся ракетной атаке, жертвами стали не менее девяти человек. Выжившие жители... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T17:37
2020-10-11T17:37
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
гянджа
в мире
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<strong>ГЯНДЖА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Второй по численности населения город Азербайджана Гянджа в ночь на субботу подвергся ракетной атаке, жертвами стали не менее девяти человек. Выжившие жители попавшего под удар района рассказали РИА Новости, как им удалось спастись.Ранее министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджа</a> - второй крупный город республики - подвергся обстрелу с территории <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил на пресс-конференции в субботу, что удар был нанесен ракетой тактического комплекса "Точка-У", в результате <a href="https://ria.ru/20201011/gyandzha-1579265004.html" target="_blank">погибли девять человек</a>, ранены 34. Гаджиев заявил, что удар нельзя оправдать с военной точки зрения, так как он пришелся по густонаселённому району, где нет военных объектов. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об обстреле Гянджи с армянской территории, назвав это "дезинформацией".Бомбежка застала жителей района, когда они спали крепким сном - в два часа ночи. Для большинства это непривычный опыт - город расположен далеко от Карабаха, где идут военные действия, и обстрелы здесь до недавнего времени были редкостью.Сейчас от частного дома, принявшего на себя основной удар, осталась лишь большая воронка. У зданий вокруг искорежены крыши, выбиты стекла, кое-где висят накренившиеся стены, наполовину ушел в землю остов сгоревшего автомобиля. В примыкающем к домам парке Победы повалены и сожжены деревья. Спасатели завершили разбор завалов лишь к середине субботы.Стекла выбиты в домах и на соседней улице, в том числе в здании магазина детских товаров, перед которым выставили десятки колясок - магазину предстоит ремонт."Было два ночи, я спала. Вдруг проснулась и вижу, что все вокруг рушится, на меня падают осколки стекла. Сын прибежал в одной майке, схватил за локоть и вытащил. Я сама не могла выйти", - рассказала Шаргия Дашдемирова, которая, по ее словам, не собирается уезжать из города.Железную дверь в ее доме выбило взрывной волной.По словам жителей, данный район был обстрелян впервые.Соседу Шаргии не повезло - он погиб в результате удара."Мы жили тут и не ожидали, что когда-то здесь будет война. А вот теперь они бомбят нас, причем не днем - боятся, а ночью, еще и дети пострадали. Как так можно?" - возмущается соседка Акифа Байрамова.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, США и ранее Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579209176.html
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579050351.html
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нагорно-карабахская республика
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, гянджа, в мире

Жители города Гянджа рассказали, как спаслись под ракетным ударом

17:37 11.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
ГЯНДЖА, 11 окт - РИА Новости. Второй по численности населения город Азербайджана Гянджа в ночь на субботу подвергся ракетной атаке, жертвами стали не менее девяти человек. Выжившие жители попавшего под удар района рассказали РИА Новости, как им удалось спастись.
Ранее министерство обороны Азербайджана заявило, что Гянджа - второй крупный город республики - подвергся обстрелу с территории Армении. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил на пресс-конференции в субботу, что удар был нанесен ракетой тактического комплекса "Точка-У", в результате погибли девять человек, ранены 34. Гаджиев заявил, что удар нельзя оправдать с военной точки зрения, так как он пришелся по густонаселённому району, где нет военных объектов. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об обстреле Гянджи с армянской территории, назвав это "дезинформацией".
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
У России нет выбора на постсоветском пространстве
Бомбежка застала жителей района, когда они спали крепким сном - в два часа ночи. Для большинства это непривычный опыт - город расположен далеко от Карабаха, где идут военные действия, и обстрелы здесь до недавнего времени были редкостью.
Сейчас от частного дома, принявшего на себя основной удар, осталась лишь большая воронка. У зданий вокруг искорежены крыши, выбиты стекла, кое-где висят накренившиеся стены, наполовину ушел в землю остов сгоревшего автомобиля. В примыкающем к домам парке Победы повалены и сожжены деревья. Спасатели завершили разбор завалов лишь к середине субботы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
1 из 7
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители с уцелевшим ковром вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
Жители с уцелевшим ковром вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
2 из 7
Жители с уцелевшим ковром вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
3 из 7
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
4 из 7
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖитель собирает уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
Житель собирает уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
5 из 7
Житель собирает уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
6 из 7
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖительница собирает уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
Жительница собирает уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
7 из 7
Жительница собирает уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 7
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 7
Жители с уцелевшим ковром вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 7
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 7
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
5 из 7
Житель собирает уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 7
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 7
Жительница собирает уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Стекла выбиты в домах и на соседней улице, в том числе в здании магазина детских товаров, перед которым выставили десятки колясок - магазину предстоит ремонт.
"Было два ночи, я спала. Вдруг проснулась и вижу, что все вокруг рушится, на меня падают осколки стекла. Сын прибежал в одной майке, схватил за локоть и вытащил. Я сама не могла выйти", - рассказала Шаргия Дашдемирова, которая, по ее словам, не собирается уезжать из города.
Железную дверь в ее доме выбило взрывной волной.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Битые стекла в торговом зале детского магазина, здание которого повреждено в результате ракетного обстрела города Гянджа.
Битые стекла в торговом зале детского магазина, здание которого повреждено в результате ракетного обстрела города Гянджа
1 из 7
Битые стекла в торговом зале детского магазина, здание которого повреждено в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа.
Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа
2 из 7
Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМестный житель в окне с выбитыми стеклами в жилом доме, потрадавшем в результате ракетного обстрела города Гянджа.
Местный житель в окне с выбитыми стеклами в жилом доме, потрадавшем в результате ракетного обстрела города Гянджа
3 из 7
Местный житель в окне с выбитыми стеклами в жилом доме, потрадавшем в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Местные жители домов, пострадавших в результате ракетного обстрела города Гянджа.
 Местные жители домов, пострадавших в результате ракетного обстрела города Гянджа
4 из 7
Местные жители домов, пострадавших в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Жилые дома, разрушенные в результате ракетного обстрела города Гянджа.
 Жилые дома, разрушенные в результате ракетного обстрела города Гянджа
5 из 7
Жилые дома, разрушенные в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖительница собирает уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
Жительница собирает уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
6 из 7
Жительница собирает уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
7 из 7
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 7
Битые стекла в торговом зале детского магазина, здание которого повреждено в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 7
Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 7
Местный житель в окне с выбитыми стеклами в жилом доме, потрадавшем в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 7
Местные жители домов, пострадавших в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
5 из 7
Жилые дома, разрушенные в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 7
Жительница собирает уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 7
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
По словам жителей, данный район был обстрелян впервые.
Соседу Шаргии не повезло - он погиб в результате удара.
"Мы жили тут и не ожидали, что когда-то здесь будет война. А вот теперь они бомбят нас, причем не днем - боятся, а ночью, еще и дети пострадали. Как так можно?" - возмущается соседка Акифа Байрамова.
Последствия обстрелов в городе Тертер - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Все время куда-то бежим". Карабахский конфликт — с двух сторон
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Мужчина осматривает комнату дома в Степанакерте, разрушенного после обстрела - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Дома разнесли, изуродовали". Карабахский конфликт — с двух сторон
Лидеры России, США и ранее Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанГянджаВ мире
 
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