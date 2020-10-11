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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/gyandzha-1579265004.html
В Азербайджане заявили о девяти погибших при обстреле города Гянджа
Генпрокуратура Азербайджана заявила, что при ракетном обстреле города Гянджи погибли девять человек. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T12:25
2020-10-11T13:51
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
гянджа
в мире
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<strong>БАКУ, 11 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура Азербайджана</a> заявила, что при ракетном обстреле города <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджи</a> погибли девять человек."11 октября примерно в 2:00 (1:00 мск. — Прим. ред.) армянскими вооруженными силами тяжелому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана Гянджа, и в результате ракетного обстрела многоквартирного здания в центре города погибли девять мирных жителей, в том числе четыре женщины", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось о семи погибших и 33 раненых, среди которых есть дети.В Ереване опровергли заявление об обстреле, назвав его дезинформацией.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.Девятого октября по инициативе российской стороны в Москве состоялись консультации с участием глав МИД Армении и Азербайджана. Переговоры длились больше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. В результате Баку и Ереван договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Этот режим вступил в силу с полудня 10 октября, однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
гянджа
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
Кадры с места обстрела в Гяндже
Место удара в Гяндже, втором крупном городе Азербайджана. В Баку заявили, что в результате ракетного обстрела погибли девять человек, и обвинили ВС Армении. Ереван все обвинения опроверг, назвав дезинформацией.
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, гянджа, в мире

В Азербайджане заявили о девяти погибших при обстреле города Гянджа

12:25 11.10.2020 (обновлено: 13:51 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАКУ, 11 окт — РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что при ракетном обстреле города Гянджи погибли девять человек.
"11 октября примерно в 2:00 (1:00 мск. — Прим. ред.) армянскими вооруженными силами тяжелому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана Гянджа, и в результате ракетного обстрела многоквартирного здания в центре города погибли девять мирных жителей, в том числе четыре женщины", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о семи погибших и 33 раненых, среди которых есть дети.
В Ереване опровергли заявление об обстреле, назвав его дезинформацией.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
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Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
Девятого октября по инициативе российской стороны в Москве состоялись консультации с участием глав МИД Армении и Азербайджана. Переговоры длились больше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.
В результате Баку и Ереван договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Этот режим вступил в силу с полудня 10 октября, однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанГянджаВ мире
 
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