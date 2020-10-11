https://ria.ru/20201011/gyandzha-1579265004.html

В Азербайджане заявили о девяти погибших при обстреле города Гянджа

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что при ракетном обстреле города Гянджи погибли девять человек. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T12:25

2020-10-11T12:25

2020-10-11T13:51

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

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<strong>БАКУ, 11 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура Азербайджана</a> заявила, что при ракетном обстреле города <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджи</a> погибли девять человек."11 октября примерно в 2:00 (1:00 мск. — Прим. ред.) армянскими вооруженными силами тяжелому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана Гянджа, и в результате ракетного обстрела многоквартирного здания в центре города погибли девять мирных жителей, в том числе четыре женщины", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось о семи погибших и 33 раненых, среди которых есть дети.В Ереване опровергли заявление об обстреле, назвав его дезинформацией.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.Девятого октября по инициативе российской стороны в Москве состоялись консультации с участием глав МИД Армении и Азербайджана. Переговоры длились больше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. В результате Баку и Ереван договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Этот режим вступил в силу с полудня 10 октября, однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

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Кадры с места обстрела в Гяндже Место удара в Гяндже, втором крупном городе Азербайджана. В Баку заявили, что в результате ракетного обстрела погибли девять человек, и обвинили ВС Армении. Ереван все обвинения опроверг, назвав дезинформацией. 2020-10-11T12:25 true PT0M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, гянджа, в мире