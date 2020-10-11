https://ria.ru/20201011/chili-1579027013.html
В Чили морской слон вышел на автодорогу
Жители города Пуэрто-Сиснес сняли на видео большого морского слона, ползущего по проезжей части в нескольких кварталах от берега, сообщает UPI. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T00:31
2020-10-11T00:31
2020-10-11T00:31
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чили
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<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. </strong>Жители города Пуэрто-Сиснес сняли на видео большого морского слона, ползущего по проезжей части в нескольких кварталах от берега, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/10/07/Disoriented-elephant-seal-wanders-streets-of-Chilean-town/1141602101505/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Местные отметили, что довольно часто видят этих млекопитающих на побережье, но не в центре города. Очевидцы рассказали, что морской слон не был агрессивен, он даже выглядел немного напуганным и растерянным.Полицейские и рыбаки использовали черный брезент, чтобы заставить гостя развернуться и отправиться обратно к воде.
https://ria.ru/20201006/kurily-1578055209.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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