https://ria.ru/20201011/chili-1579027013.html

В Чили морской слон вышел на автодорогу

Жители города Пуэрто-Сиснес сняли на видео большого морского слона, ползущего по проезжей части в нескольких кварталах от берега, сообщает UPI. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T00:31

2020-10-11T00:31

2020-10-11T00:31

туризм

туризм

новости - туризм

чили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/56153/35/561533507_0:54:1024:630_1400x0_80_0_0_48bd90af1e37661e5bbc8adae7707906.jpg

<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. </strong>Жители города Пуэрто-Сиснес сняли на видео большого морского слона, ползущего по проезжей части в нескольких кварталах от берега, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/10/07/Disoriented-elephant-seal-wanders-streets-of-Chilean-town/1141602101505/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Местные отметили, что довольно часто видят этих млекопитающих на побережье, но не в центре города. Очевидцы рассказали, что морской слон не был агрессивен, он даже выглядел немного напуганным и растерянным.Полицейские и рыбаки использовали черный брезент, чтобы заставить гостя развернуться и отправиться обратно к воде.

https://ria.ru/20201006/kurily-1578055209.html

чили

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, чили