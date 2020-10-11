https://ria.ru/20201011/buzova-1579030763.html
Бузова рассказала, как "достойно уходить из отношений" в новой песне
Певица и телеведущая презентовала на всех цифровых площадках новый трек "Ненормальный вайб", в котором рассказывает о проблемах в отношениях и о том, а как... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T03:16
2020-10-11T03:16
2020-10-11T03:25
культура
шоу-бизнес
давид манукян (dava)
новости культуры
знаменитости
звезды
ольга бузова
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<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости.</strong> Певица и телеведущая презентовала на всех цифровых площадках новый трек "Ненормальный вайб", в котором рассказывает о проблемах в отношениях и о том, а как достойно уходить из них. И хотя большинство пользователей положительно оценили новый трек, некоторых пользователей смутила двусмысленных посыл композиции. Многие стали писать о возможном расставании певицы и блогера Давида Манукяна, несмотря на то, что ранее друг Бузовой <u><a href="https://ria.ru/20201001/manukyan-1578059573.html" target="_blank">опровергал</a></u> подобную информацию.Тем не менее, певица и блогер в очередной раз всем доказали, что о разрыве речи не идет, когда обменялись в комментариях теплыми словами. "Поздравляю с релизом, родная", – обратился к Бузовой Манукян, сопроводив сообщение эмодзи в виде красного сердца."Спасибо, родной", – ответила ему исполнительница.
https://ria.ru/20200911/problema-1577029630.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, давид манукян (dava), новости культуры, знаменитости, звезды, ольга бузова
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Певица и телеведущая презентовала на всех цифровых площадках новый трек "Ненормальный вайб", в котором рассказывает о проблемах в отношениях и о том, а как достойно уходить из них.
"В каждых отношениях бывают сложности, и кто-то проходит их достойно, а кто-то лишь все усугубляет. Эта песня о том, как нужно достойно уходить из отношений, и уметь ставить точку. Если вам плохо вместе, не нужно продолжать", – написала Бузова в инстаграме.
И хотя большинство пользователей положительно оценили новый трек, некоторых пользователей смутила двусмысленных посыл композиции. Многие стали писать о возможном расставании певицы и блогера Давида Манукяна, несмотря на то, что ранее друг Бузовой опровергал
подобную информацию.
Тем не менее, певица и блогер в очередной раз всем доказали, что о разрыве речи не идет, когда обменялись в комментариях теплыми словами.
"Поздравляю с релизом, родная", – обратился к Бузовой Манукян, сопроводив сообщение эмодзи в виде красного сердца.
"Спасибо, родной", – ответила ему исполнительница.