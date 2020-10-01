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Парень Бузовой прокомментировал слухи об их расставании
Блогер Давид Манукян на гала-ужине, посвященном премии "GQ Человек года – 2020" ответил на слухи о расставании с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Об этом... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T16:39
2020-10-01T16:39
давид манукян (dava)
россия
ольга бузова
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Блогер Давид Манукян на гала-ужине, посвященном премии "GQ Человек года – 2020" ответил на слухи о расставании с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Об этом он <a href="https://www.ural.kp.ru/daily/217189/4296511/">сообщает</a> Kp.ru.По словам Манукяна, у них с Бузовой все в порядке. Блогер также отметил, что сейчас для него на первом месте стоит творчество. Ранее в Интернете появились слухи о том, что звездная пара рассталась. Также Бузовой предрекли крах отношений с Манукяном на шоу “Битва экстрасенсов”.
https://ria.ru/20200927/buzova-1577834949.html
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давид манукян (dava), россия, ольга бузова

Парень Бузовой прокомментировал слухи об их расставании

16:39 01.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец и блогер Давид Манукян (DAVA)
Певец и блогер Давид Манукян (DAVA) - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Блогер Давид Манукян на гала-ужине, посвященном премии "GQ Человек года – 2020" ответил на слухи о расставании с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Об этом он сообщает Kp.ru.
По словам Манукяна, у них с Бузовой все в порядке.
“Все нормально. Когда мы снимаемся вместе, все говорят: “Смотрите, они хайпуют на своих отношениях!” Когда не снимаемся — снова то же самое. Поэтому здесь палка о двух концах. Я просто хочу немного пожить своей жизнью. Личное — это личное, а работа остается работой”, - рассказал он.
Блогер также отметил, что сейчас для него на первом месте стоит творчество.
Ранее в Интернете появились слухи о том, что звездная пара рассталась. Также Бузовой предрекли крах отношений с Манукяном на шоу “Битва экстрасенсов”.
Стоп-кадр видео клипа Мандаринка исполнителей Ольги Бузовой и Давида Манукяна - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
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Бузовой на "Битве экстрасенсов" предрекли крах романа с Давой
 
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Давид Манукян (Dava)РоссияОльга Бузова
 
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