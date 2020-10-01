https://ria.ru/20201001/manukyan-1578059573.html

Парень Бузовой прокомментировал слухи об их расставании

Блогер Давид Манукян на гала-ужине, посвященном премии "GQ Человек года – 2020" ответил на слухи о расставании с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Об этом... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T16:39

2020-10-01T16:39

2020-10-01T16:39

давид манукян (dava)

россия

ольга бузова

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Блогер Давид Манукян на гала-ужине, посвященном премии "GQ Человек года – 2020" ответил на слухи о расставании с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Об этом он <a href="https://www.ural.kp.ru/daily/217189/4296511/">сообщает</a> Kp.ru.По словам Манукяна, у них с Бузовой все в порядке. Блогер также отметил, что сейчас для него на первом месте стоит творчество. Ранее в Интернете появились слухи о том, что звездная пара рассталась. Также Бузовой предрекли крах отношений с Манукяном на шоу “Битва экстрасенсов”.

https://ria.ru/20200927/buzova-1577834949.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид манукян (dava), россия, ольга бузова