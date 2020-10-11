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Москвичам пообещали "возвращение августа"
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил в комментарии для RT, что москвичи в ближайшие дни смогут почувствовать "возвращение августа". РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T20:37
2020-10-11T21:34
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank">Роман Вильфанд</a> заявил в комментарии для <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT</a>, что москвичи в ближайшие дни смогут почувствовать "возвращение августа"."Погода в Москве и Московской области на следующей неделе, особенно в рабочие дни, просто удивительная. Температура выше нормы на шесть-восемь градусов. Если в понедельник максимальная температура около плюс 15 градусов, то уже во вторник и среду от плюс 17 до 19 градусов", — сказал он.Синоптик также отметил, что в понедельник и вторник в столице могут пройти небольшие дожди. Кроме того, по его словам, москвичам все же стоит готовиться к переменам в погоде, так как к выходным воздушные массы поменяют направление с южных на северные.Ранее центр "Фобос" сообщал о <a href="https://ria.ru/20201010/pogoda-1579198324.html" target="_blank">тепловой аномалии</a> в Москве. По данным синоптиков, температура воздуха в начале недели превысит норму более чем на восемь градусов.
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичам пообещали "возвращение августа"

20:37 11.10.2020 (обновлено: 21:34 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТерритория парка имени 50-летия Октября в Москве
Территория парка имени 50-летия Октября в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил в комментарии для RT, что москвичи в ближайшие дни смогут почувствовать "возвращение августа".
"Погода в Москве и Московской области на следующей неделе, особенно в рабочие дни, просто удивительная. Температура выше нормы на шесть-восемь градусов. Если в понедельник максимальная температура около плюс 15 градусов, то уже во вторник и среду от плюс 17 до 19 градусов", — сказал он.
Синоптик также отметил, что в понедельник и вторник в столице могут пройти небольшие дожди. Кроме того, по его словам, москвичам все же стоит готовиться к переменам в погоде, так как к выходным воздушные массы поменяют направление с южных на северные.
Ранее центр "Фобос" сообщал о тепловой аномалии в Москве. По данным синоптиков, температура воздуха в начале недели превысит норму более чем на восемь градусов.
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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