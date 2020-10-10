https://ria.ru/20201010/pogoda-1579198324.html

Синоптики предупредили о "тепловой аномалии" в Москве

В начале недели москвичей ожидает аномальное потепление, сообщает центр погоды "Фобос". РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T17:45

2020-10-10T17:45

2020-10-10T18:16

погода

центр "фобос"

москва

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> В начале недели москвичей ожидает аномальное потепление, <a href="https://www.meteovesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a> центр погоды <a href="https://ria.ru/organization__13/" target="_blank">"Фобос"</a>."Дневная температура в выходные — от 15 до 17 градусов, это более чем на восемь градусов выше нормы. В начале следующей недели теплая аномалия станет еще больше и столбики термометров прибавят два-три градуса к своим показаниям", — уточнили синоптики.В субботу в городе могут пройти небольшие ливни, но уже с воскресенья в столице установится теплая и сухая погода.Ранее главный специалист Гидрометцентра <a href="http://ria.ru/person_marina-makarova/" target="_blank" data-auto="true">Марина Макарова</a> рассказала РИА Новости, что 13 и 14 октября температура днем приблизится к абсолютным рекордам тепла: в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> столбики термометров поднимутся до 21 градуса выше нуля. Она добавила, что последние два года "середина октября была очень теплой". Также, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a>, первый снег в столице появится не раньше середины этого месяца.

https://ria.ru/20201007/pogoda-1578546002.html

https://ria.ru/20201005/pogoda-1578233124.html

Surfer V Первый снег в столице появится не ранее середины этого месяца - так вы определилитесь: либо всю следующую неделю стоит 15-21 градус тепла, либо снег (который в октябре почти никогда не выпадал). 17

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москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество