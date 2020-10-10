Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201010/pogoda-1579198324.html
Синоптики предупредили о "тепловой аномалии" в Москве
В начале недели москвичей ожидает аномальное потепление, сообщает центр погоды "Фобос". РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T17:45
2020-10-10T18:16
погода
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578154450_0:173:3334:2048_1400x0_80_0_0_36e8d963c9d38ff50885b1384d2b4b19.jpg
<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> В начале недели москвичей ожидает аномальное потепление, <a href="https://www.meteovesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a> центр погоды <a href="https://ria.ru/organization__13/" target="_blank">"Фобос"</a>."Дневная температура в выходные — от 15 до 17 градусов, это более чем на восемь градусов выше нормы. В начале следующей недели теплая аномалия станет еще больше и столбики термометров прибавят два-три градуса к своим показаниям", — уточнили синоптики.В субботу в городе могут пройти небольшие ливни, но уже с воскресенья в столице установится теплая и сухая погода.Ранее главный специалист Гидрометцентра <a href="http://ria.ru/person_marina-makarova/" target="_blank" data-auto="true">Марина Макарова</a> рассказала РИА Новости, что 13 и 14 октября температура днем приблизится к абсолютным рекордам тепла: в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> столбики термометров поднимутся до 21 градуса выше нуля. Она добавила, что последние два года "середина октября была очень теплой". Также, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a>, первый снег в столице появится не раньше середины этого месяца.
https://ria.ru/20201007/pogoda-1578546002.html
https://ria.ru/20201005/pogoda-1578233124.html
Первый снег в столице появится не ранее середины этого месяца - так вы определилитесь: либо всю следующую неделю стоит 15-21 градус тепла, либо снег (который в октябре почти никогда не выпадал).
17
8
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578154450_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1d37eb3d83557dc9752c9f66835ab64d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество

Синоптики предупредили о "тепловой аномалии" в Москве

17:45 10.10.2020 (обновлено: 18:16 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖелтеющие листья на деревьях в сквере на Ленинском проспекте в Москве
Желтеющие листья на деревьях в сквере на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В начале недели москвичей ожидает аномальное потепление, сообщает центр погоды "Фобос".
"Дневная температура в выходные — от 15 до 17 градусов, это более чем на восемь градусов выше нормы. В начале следующей недели теплая аномалия станет еще больше и столбики термометров прибавят два-три градуса к своим показаниям", — уточнили синоптики.
Автомобили едут по автотрассе вдоль тайги после первого снегопада в Красноярском крае. 6 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 07:01
Россиян предупредили о заморозках, гололеде и пыльных бурях
В субботу в городе могут пройти небольшие ливни, но уже с воскресенья в столице установится теплая и сухая погода.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала РИА Новости, что 13 и 14 октября температура днем приблизится к абсолютным рекордам тепла: в Москве столбики термометров поднимутся до 21 градуса выше нуля. Она добавила, что последние два года "середина октября была очень теплой".
Также, по данным Росгидромета, первый снег в столице появится не раньше середины этого месяца.
Отдыхающие в парке Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 14:30
Сентябрь 2020 года стал самым теплым в России за 130 лет
 
Обсудить8
ПогодаЦентр "Фобос"МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19
01:36Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
00:57"Талибан" надеется на победу Трампа на выборах
00:31Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
00:26Путин рассказал о модернизации российского АПК
00:24Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
23:58В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
23:45Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
23:39В российском модуле на МКС сломался туалет
23:31Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд
23:23"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии
23:14Армения опровергла заявление об обстреле Азербайджана карабахскими силами
23:03В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
22:48Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
22:42Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
22:30Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:26В центре Степанакерта прогремели два взрыва
22:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
22:10Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом
21:52Министр правительства Москвы Алексей Немерюк переболел COVID-19
Лента новостейМолния