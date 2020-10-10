https://ria.ru/20201010/vyplaty-1579208825.html
Кабмин одобрил выплаты на детей от трех до семи лет
Правительство приняло проект распоряжения о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T19:13
2020-10-10T19:13
2020-10-11T01:00
россия
социальные выплаты
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Правительство приняло проект распоряжения о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты готовит проект о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет, так как после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума. По оценкам ведомства, на увеличение таких выплат понадобится около 95 миллиардов рублей.Согласно принятому <a href="http://government.ru/news/40589/" target="_blank" rel="nofollow noopener">документу</a>, Минтруду выделят дополнительные средства на предоставление субсидий российским регионам и <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконуру</a>. Проект правительства позволит в полном объеме обеспечить такие выплаты в 2020 году.Ежемесячные пособия с 1 января ввел президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>. Выплаты для семей с низкими доходами начались с 1 июня. Такие пособия в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка — порядка 5,5 тысячи рублей.В начале сентября глава правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаил Мишустин</a> выделил на такие выплаты более 34,3 миллиарда рублей.Правительство должно до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам — принять меры по увеличению с 1 января 2021-го размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте. В ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию Путин отметил, что выплаты на ребенка от трех до семи лет в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое.
https://ria.ru/20201010/vyplaty-1579207055.html
https://ria.ru/20200617/1573037677.html
Вася Кремлеботов
Сумму выплаты решили не писать, видимо чтобы народ со смеха животы не надорвал.
93
Слава Е
а с меня дерут налоги, ипотека как вся планета стоит, Поднимаем детей за счет того, у кого нет детей. Сам бы ввп вышел заработал ручками и отдал детям
56
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, социальные выплаты, общество