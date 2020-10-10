https://ria.ru/20201010/vremya-1579129041.html

В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук предлагает парламенту отменить ежегодный переход на зимнее время, утверждая, что установление единого РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T01:36

2020-10-10T01:36

2020-10-10T01:36

ситуация на украине

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156012/94/1560129446_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_5dd2d2bf4b5e629e239bc31435e8f96b.jpg

<strong>КИЕВ, 10 окт - РИА Новости.</strong> Первый вице-спикер <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_ruslan-stefanchuk/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Стефанчук</a> предлагает парламенту отменить ежегодный переход на зимнее время, утверждая, что установление единого киевского времени способствует "деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий" и положительно скажется на здоровье граждан. Соответствующий проект закона в пятницу зарегистрирован на сайте Рады.Украина переводит часы два раза в год, согласно постановлению кабинета министров от 13 мая 1996 года. Хотя украинские чиновники ранее и дискутировали на предмет необходимости перевода времени, но все же пока сохранили это правило в силе. Традиционно Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября, а на летнее - в последнее воскресенье марта.В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект направлен не только на решение вопросов по определению правовых основ исчисления времени на Украине, но и призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепления национальной безопасности Украины, "поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установленное время государства-агрессора - Российской Федерации". "Поэтому установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени в свою очередь позволит укрепить и вопросы безопасности позиции Украины и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - говорится в пояснительной записке.По мнению автора, законопроект направлен на защиту здоровья населения, поскольку, по мнению большинства ученых и врачей, указанный порядок исчисления времени в части ежегодного перевода стрелок часов на один час вперед и назад несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.Автор законодательной инициативы считает, что изложенный в законе подход соответствует и мировой практике. В частности, ежегодный переход на летнее время применяется сейчас примерно в 60 странах, на всей их площади или частично. При этом около 140 стран или никогда не пользовались сезонным времени, или отказались от такой практики.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20191027/1560263780.html

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, украина, в мире