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В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук предлагает парламенту отменить ежегодный переход на зимнее время, утверждая, что установление единого РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T01:36
2020-10-10T01:36
ситуация на украине
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 10 окт - РИА Новости.</strong> Первый вице-спикер <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_ruslan-stefanchuk/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Стефанчук</a> предлагает парламенту отменить ежегодный переход на зимнее время, утверждая, что установление единого киевского времени способствует "деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий" и положительно скажется на здоровье граждан. Соответствующий проект закона в пятницу зарегистрирован на сайте Рады.Украина переводит часы два раза в год, согласно постановлению кабинета министров от 13 мая 1996 года. Хотя украинские чиновники ранее и дискутировали на предмет необходимости перевода времени, но все же пока сохранили это правило в силе. Традиционно Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября, а на летнее - в последнее воскресенье марта.В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект направлен не только на решение вопросов по определению правовых основ исчисления времени на Украине, но и призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепления национальной безопасности Украины, "поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установленное время государства-агрессора - Российской Федерации". "Поэтому установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени в свою очередь позволит укрепить и вопросы безопасности позиции Украины и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - говорится в пояснительной записке.По мнению автора, законопроект направлен на защиту здоровья населения, поскольку, по мнению большинства ученых и врачей, указанный порядок исчисления времени в части ежегодного перевода стрелок часов на один час вперед и назад несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.Автор законодательной инициативы считает, что изложенный в законе подход соответствует и мировой практике. В частности, ежегодный переход на летнее время применяется сейчас примерно в 60 странах, на всей их площади или частично. При этом около 140 стран или никогда не пользовались сезонным времени, или отказались от такой практики.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20191027/1560263780.html
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Новости
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РИА Новости
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ситуация на украине, украина, в мире

В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время

01:36 10.10.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевПродавщица демонстрирует настенные часы в магазине "Время" в Новосибирске
Продавщица демонстрирует настенные часы в магазине Время в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук предлагает парламенту отменить ежегодный переход на зимнее время, утверждая, что установление единого киевского времени способствует "деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий" и положительно скажется на здоровье граждан. Соответствующий проект закона в пятницу зарегистрирован на сайте Рады.
Украина переводит часы два раза в год, согласно постановлению кабинета министров от 13 мая 1996 года. Хотя украинские чиновники ранее и дискутировали на предмет необходимости перевода времени, но все же пока сохранили это правило в силе. Традиционно Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября, а на летнее - в последнее воскресенье марта.
В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект направлен не только на решение вопросов по определению правовых основ исчисления времени на Украине, но и призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепления национальной безопасности Украины, "поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установленное время государства-агрессора - Российской Федерации". "Поэтому установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени в свою очередь позволит укрепить и вопросы безопасности позиции Украины и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - говорится в пояснительной записке.
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По мнению автора, законопроект направлен на защиту здоровья населения, поскольку, по мнению большинства ученых и врачей, указанный порядок исчисления времени в части ежегодного перевода стрелок часов на один час вперед и назад несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.
"Ежегодный переход на зимнее время произойдет в последнее воскресенье октября. В частности, в этом году он запланирован в ночь с субботы (24 октября), на воскресенье (25 октября). Надеемся, что в случае поддержки Верховной радой Украины, этот сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте четко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется", - говорится в документе.
Автор законодательной инициативы считает, что изложенный в законе подход соответствует и мировой практике. В частности, ежегодный переход на летнее время применяется сейчас примерно в 60 странах, на всей их площади или частично. При этом около 140 стран или никогда не пользовались сезонным времени, или отказались от такой практики.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
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