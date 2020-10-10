https://ria.ru/20201010/vodyanova-1579182118.html

Фото Водяновой в маске люксового бренда возмутило подписчиков

Пользователи упрекнули модель в рекламе модного дома, а также заметили, что дорогой логотип не гарантирует защиту от вируса. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T15:18

2020-10-10T15:18

2020-10-10T15:18

шоубиз

коронавирус covid-19

знаменитости

звезды

наталья водянова

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Пользователи упрекнули модель в рекламе модного дома, а также заметили, что дорогой логотип не гарантирует защиту от вируса.Фото в маске известного бренда <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Vodjanova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Водянова</a> разместила в своем микроблоге."Угадайте, кто", - пошутила модель.Однако подписчики знаменитости юмор не оценили и обрушились на Водянову с критикой. Пользователи увидели в посте явную рекламу:"Ну нет... только не надо рекламы маски"."COVID-19 - это не та болезнь, где нужны понты и реклама"."Реклама масок... Бизнес, ничего личного..."Модель опубликовала свой ответ хейтерам в следующем посте. Водянова выложила фото с супругом Антуаном Арно, где они оба в масках. "Я прислушиваюсь, когда специалисты сравнивают ношение маски с использованием ремня безопасности в автомобиле", - написала знаменитость.Наталья Водянова – российская супермодель и актриса. Появлялась на обложках известных модных журналов, принимала участие в рекламных кампаниях известных брендов. В сентябре 2020 года вышла замуж за предпринимателя <a href="http://ria.ru/person_antuan-arno/" target="_blank" data-auto="true">Антуана Арно</a> и живет во Франции.

https://ria.ru/20200929/beremennost-1577966999.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, знаменитости, звезды, наталья водянова