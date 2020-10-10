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Шоубиз
https://ria.ru/20201010/vodyanova-1579182118.html
Фото Водяновой в маске люксового бренда возмутило подписчиков
Пользователи упрекнули модель в рекламе модного дома, а также заметили, что дорогой логотип не гарантирует защиту от вируса. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T15:18
2020-10-10T15:18
шоубиз
коронавирус covid-19
знаменитости
звезды
наталья водянова
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Пользователи упрекнули модель в рекламе модного дома, а также заметили, что дорогой логотип не гарантирует защиту от вируса.Фото в маске известного бренда <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Vodjanova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Водянова</a> разместила в своем микроблоге."Угадайте, кто", - пошутила модель.Однако подписчики знаменитости юмор не оценили и обрушились на Водянову с критикой. Пользователи увидели в посте явную рекламу:"Ну нет... только не надо рекламы маски"."COVID-19 - это не та болезнь, где нужны понты и реклама"."Реклама масок... Бизнес, ничего личного..."Модель опубликовала свой ответ хейтерам в следующем посте. Водянова выложила фото с супругом Антуаном Арно, где они оба в масках. "Я прислушиваюсь, когда специалисты сравнивают ношение маски с использованием ремня безопасности в автомобиле", - написала знаменитость.Наталья Водянова – российская супермодель и актриса. Появлялась на обложках известных модных журналов, принимала участие в рекламных кампаниях известных брендов. В сентябре 2020 года вышла замуж за предпринимателя <a href="http://ria.ru/person_antuan-arno/" target="_blank" data-auto="true">Антуана Арно</a> и живет во Франции.
https://ria.ru/20200929/beremennost-1577966999.html
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коронавирус covid-19, знаменитости, звезды, наталья водянова

Фото Водяновой в маске люксового бренда возмутило подписчиков

15:18 10.10.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкНаталья Водянова на Каннском кинофестивале
Наталья Водянова на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Пользователи упрекнули модель в рекламе модного дома, а также заметили, что дорогой логотип не гарантирует защиту от вируса.
Фото в маске известного бренда Наталья Водянова разместила в своем микроблоге.
"Угадайте, кто", - пошутила модель.
Однако подписчики знаменитости юмор не оценили и обрушились на Водянову с критикой.
Пользователи увидели в посте явную рекламу:
"Ну нет... только не надо рекламы маски".
"COVID-19 - это не та болезнь, где нужны понты и реклама".
"Реклама масок... Бизнес, ничего личного..."
Модель опубликовала свой ответ хейтерам в следующем посте. Водянова выложила фото с супругом Антуаном Арно, где они оба в масках. "Я прислушиваюсь, когда специалисты сравнивают ношение маски с использованием ремня безопасности в автомобиле", - написала знаменитость.
Наталья Водянова – российская супермодель и актриса. Появлялась на обложках известных модных журналов, принимала участие в рекламных кампаниях известных брендов. В сентябре 2020 года вышла замуж за предпринимателя Антуана Арно и живет во Франции.
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ШоубизКоронавирус COVID-19ЗнаменитостизвездыНаталья Водянова
 
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