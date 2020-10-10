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https://ria.ru/20201010/ukraina-1579132846.html
Эксперт раскритиковал планы Украины закупить у Британии ракетные катера
Меморандум Украины и Великобритании об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах, предусматривающий закупку Киевом ракетных катеров, может... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T03:27
2020-10-10T15:21
ситуация на украине
руслан бортник
военно-морские силы украины
нато
министерство обороны украины
владимир зеленский
великобритания
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Меморандум <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах, предусматривающий закупку <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> ракетных катеров, может превратиться в "тыкву с кредитами". Такое мнение высказал в эфире телеканала <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YJ9KExIHGrY" target="_blank">Politeka Online</a> директор Украинского института политики <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Bortnik/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бортник</a>.Ранее пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Ukraina/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Украины</a> сообщила, что в меморандуме, подписанном президентом страны <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a> с экспортно-кредитным агентством Великобритании, идет речь о поставках Киеву современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции на Украине, а также строительстве объектов базирования <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВМС Украины</a>. В офисе президента Украины уточнили, что Великобритания за 1,4 миллиарда долларов поможет переоснастить Военно-морские силы Украины современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>.Как отметил Руслан Бортник, хотя украинская власть "трубит на всех углах, какая это огромная победа", она может "в очередной раз превратиться в тыкву".Эксперт напомнил, что меморандум подписан с экспортно-кредитным агентством Великобритании. "Может, это еще и долг под проценты? Может, кредит очередной?" — задался вопросом Бортник."Скорее всего, речь идет о поставках б/у британских кораблей, как мы видим с американскими катерами. Возможно, это даже хорошо, но надо развивать флот", — заключил эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/zelenskiy-1578919508.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/zelenskiy-1578772191.html
Англоссакки готовят пушечное мясо для войны с Россией. и готовы за это платить.
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Пара встреч в верхах, пара-тройка льстивых предложений и 1.5 млрд дол за 10 лет поступят к английским корабелам. Плюс проценты, плюс контракты на обслуживание. Лондон умеет с колониями разговаривать.
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великобритания
украина
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ситуация на украине, руслан бортник, военно-морские силы украины, нато, министерство обороны украины, владимир зеленский, великобритания, украина, в мире

Эксперт раскритиковал планы Украины закупить у Британии ракетные катера

03:27 10.10.2020 (обновлено: 15:21 10.10.2020)
 
© Фото : ВМС УкраиныКатера ВМС Украины
Катера ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Фото : ВМС Украины
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Меморандум Украины и Великобритании об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах, предусматривающий закупку Киевом ракетных катеров, может превратиться в "тыкву с кредитами". Такое мнение высказал в эфире телеканала Politeka Online директор Украинского института политики Руслан Бортник.
Ранее пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что в меморандуме, подписанном президентом страны Владимиром Зеленским с экспортно-кредитным агентством Великобритании, идет речь о поставках Киеву современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции на Украине, а также строительстве объектов базирования ВМС Украины. В офисе президента Украины уточнили, что Великобритания за 1,4 миллиарда долларов поможет переоснастить Военно-морские силы Украины современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой во время аудиенции в Букингемском дворце в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Как отметил Руслан Бортник, хотя украинская власть "трубит на всех углах, какая это огромная победа", она может "в очередной раз превратиться в тыкву".
Эксперт напомнил, что меморандум подписан с экспортно-кредитным агентством Великобритании. "Может, это еще и долг под проценты? Может, кредит очередной?" — задался вопросом Бортник.
"Скорее всего, речь идет о поставках б/у британских кораблей, как мы видим с американскими катерами. Возможно, это даже хорошо, но надо развивать флот", — заключил эксперт.
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Ситуация на УкраинеРуслан БортникВоенно-морские силы УкраиныНАТОМинистерство обороны УкраиныВладимир ЗеленскийВеликобританияУкраинаВ мире
 
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