https://ria.ru/20201010/ukraina-1579132846.html

Эксперт раскритиковал планы Украины закупить у Британии ракетные катера

Меморандум Украины и Великобритании об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах, предусматривающий закупку Киевом ракетных катеров, может... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T03:27

2020-10-10T03:27

2020-10-10T15:21

ситуация на украине

руслан бортник

военно-морские силы украины

нато

министерство обороны украины

владимир зеленский

великобритания

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Меморандум <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах, предусматривающий закупку <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> ракетных катеров, может превратиться в "тыкву с кредитами". Такое мнение высказал в эфире телеканала <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YJ9KExIHGrY" target="_blank">Politeka Online</a> директор Украинского института политики <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Bortnik/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бортник</a>.Ранее пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Ukraina/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Украины</a> сообщила, что в меморандуме, подписанном президентом страны <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a> с экспортно-кредитным агентством Великобритании, идет речь о поставках Киеву современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции на Украине, а также строительстве объектов базирования <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВМС Украины</a>. В офисе президента Украины уточнили, что Великобритания за 1,4 миллиарда долларов поможет переоснастить Военно-морские силы Украины современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>.Как отметил Руслан Бортник, хотя украинская власть "трубит на всех углах, какая это огромная победа", она может "в очередной раз превратиться в тыкву".Эксперт напомнил, что меморандум подписан с экспортно-кредитным агентством Великобритании. "Может, это еще и долг под проценты? Может, кредит очередной?" — задался вопросом Бортник."Скорее всего, речь идет о поставках б/у британских кораблей, как мы видим с американскими катерами. Возможно, это даже хорошо, но надо развивать флот", — заключил эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/zelenskiy-1578919508.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/zelenskiy-1578772191.html

Sergej Klassen Англоссакки готовят пушечное мясо для войны с Россией. и готовы за это платить. 28

Обама Бараков Пара встреч в верхах, пара-тройка льстивых предложений и 1.5 млрд дол за 10 лет поступят к английским корабелам. Плюс проценты, плюс контракты на обслуживание. Лондон умеет с колониями разговаривать. 25

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великобритания

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, руслан бортник, военно-морские силы украины, нато, министерство обороны украины, владимир зеленский, великобритания, украина, в мире