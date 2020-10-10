https://ria.ru/20201010/televeduschaya-1579169977.html

“Сколько можно?”: фото 49-летней телеведущей возмутило Сеть

Британская телеведущая Аманда Холден снялась в новой фотосессии и возмутила пользователей Сети. Снимки звезды появились в издании The Sun. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T13:47

2020-10-10T13:47

2020-10-10T13:47

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Британская телеведущая Аманда Холден снялась в новой фотосессии и возмутила пользователей Сети. Снимки звезды появились в издании <a href="https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/12894323/amanda-holden-denim-shorts-car-boot/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Sun</a>.На размещенном фото Холден сидит в открытом багажнике машины в коротких шортах и обтягивающей майке с глубоким вырезом. Журналистка скинула туфли, а образ дополнила легкой волнистой укладкой. Под статьей появились многочисленные возмущенные комментаторы, которые обругали ведущую за привлечение к себе внимания.“Она опять привлекает внимание”, “Только не она. Каждый день в медиа”, “Сегодняшний выпуск бесполезной знаменитости”, “Слишком любит себя”, “Сколько можно”, "Оденьте ее", - написали они. Пользователи интернета часто критикуют Холден за излишнюю любовь к провокационным нарядам, которые, по их мнению, не подходят для женщины ее возраста. Как считают юзеры, таким образом телеведущая привлекает к себе внимание.

https://ria.ru/20200918/shelest-1577464236.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, великобритания