Источник: переговоры по Сирии могут пройти в конце октября в Нур-Султане
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НУР-СУЛТАН, 10 окт - РИА Новости. Очередной раунд переговоров по Сирии может состояться в Нур-Султане в конце октября, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.
Ранее секретарь оппозиционного движения страны "Народная дипломатия" Махмуд Афанди заявил РИА Новости, что переговоры по Сирии в "астанинском" формате с участием представителей сирийского правительства и оппозиции могут пройти в октябре текущего года.
"Не исключаем, что это может быть в конце октября", - сказал собеседник агентства.
В конце сентября глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил РИА Новости, что страны-гаранты "астанинского" формата по Сирии прорабатывают возможность нового раунда переговоров между сирийским правительством и оппозицией САР. Он отметил, что встречи министров трех стран-гарантов будут проходить по мере необходимости.
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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что саммит в "астанинском" формате по Сирии пройдет в Иране в очном формате, как только позволят санитарно-эпидемиологические условия. Вершинин напомнил, что уже прошел виртуальный саммит этого формата. О конкретных датах саммита, по словам замглавы МИД РФ, пока речи не идет.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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