https://ria.ru/20201010/siriya-1579146459.html

Источник: переговоры по Сирии могут пройти в конце октября в Нур-Султане

Очередной раунд переговоров по Сирии может состояться в Нур-Султане в конце октября, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам. РИА Новости, 10.10.2020

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<strong>НУР-СУЛТАН, 10 окт - РИА Новости.</strong> Очередной раунд переговоров по Сирии может состояться в Нур-Султане в конце октября, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.Ранее секретарь оппозиционного движения страны "Народная дипломатия" Махмуд Афанди заявил РИА Новости, что переговоры по Сирии в "астанинском" формате с участием представителей сирийского правительства и оппозиции могут пройти в октябре текущего года."Не исключаем, что это может быть в конце октября", - сказал собеседник агентства.В конце сентября глава МИД Ирана <a href="http://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммад Джавад Зариф</a> заявил РИА Новости, что страны-гаранты "астанинского" формата по Сирии прорабатывают возможность нового раунда переговоров между сирийским правительством и оппозицией САР. Он отметил, что встречи министров трех стран-гарантов будут проходить по мере необходимости.Ранее замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Vershinin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Вершинин</a> заявил РИА Новости, что саммит в "астанинском" формате по <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> пройдет в <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иране</a> в очном формате, как только позволят санитарно-эпидемиологические условия. Вершинин напомнил, что уже прошел виртуальный саммит этого формата. О конкретных датах саммита, по словам замглавы МИД РФ, пока речи не идет.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В <a href="http://ria.ru/location_nur-sultan/" target="_blank" data-auto="true">Нур-Султане</a> с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a>), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/poroshenko--1578830462.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, нур-султан, сирия, в мире