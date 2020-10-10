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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201010/siriya-1579146459.html
Источник: переговоры по Сирии могут пройти в конце октября в Нур-Султане
Очередной раунд переговоров по Сирии может состояться в Нур-Султане в конце октября, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T10:20
2020-10-10T10:20
казахстан
война в сирии
нур-султан
сирия
в мире
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<strong>НУР-СУЛТАН, 10 окт - РИА Новости.</strong> Очередной раунд переговоров по Сирии может состояться в Нур-Султане в конце октября, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.Ранее секретарь оппозиционного движения страны "Народная дипломатия" Махмуд Афанди заявил РИА Новости, что переговоры по Сирии в "астанинском" формате с участием представителей сирийского правительства и оппозиции могут пройти в октябре текущего года."Не исключаем, что это может быть в конце октября", - сказал собеседник агентства.В конце сентября глава МИД Ирана <a href="http://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммад Джавад Зариф</a> заявил РИА Новости, что страны-гаранты "астанинского" формата по Сирии прорабатывают возможность нового раунда переговоров между сирийским правительством и оппозицией САР. Он отметил, что встречи министров трех стран-гарантов будут проходить по мере необходимости.Ранее замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Vershinin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Вершинин</a> заявил РИА Новости, что саммит в "астанинском" формате по <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> пройдет в <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иране</a> в очном формате, как только позволят санитарно-эпидемиологические условия. Вершинин напомнил, что уже прошел виртуальный саммит этого формата. О конкретных датах саммита, по словам замглавы МИД РФ, пока речи не идет.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В <a href="http://ria.ru/location_nur-sultan/" target="_blank" data-auto="true">Нур-Султане</a> с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a>), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/poroshenko--1578830462.html
казахстан
нур-султан
сирия
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казахстан, нур-султан, сирия, в мире

Источник: переговоры по Сирии могут пройти в конце октября в Нур-Султане

10:20 10.10.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости
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НУР-СУЛТАН, 10 окт - РИА Новости. Очередной раунд переговоров по Сирии может состояться в Нур-Султане в конце октября, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.
Ранее секретарь оппозиционного движения страны "Народная дипломатия" Махмуд Афанди заявил РИА Новости, что переговоры по Сирии в "астанинском" формате с участием представителей сирийского правительства и оппозиции могут пройти в октябре текущего года.
"Не исключаем, что это может быть в конце октября", - сказал собеседник агентства.
В конце сентября глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил РИА Новости, что страны-гаранты "астанинского" формата по Сирии прорабатывают возможность нового раунда переговоров между сирийским правительством и оппозицией САР. Он отметил, что встречи министров трех стран-гарантов будут проходить по мере необходимости.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Башар Асад: война в Сирии еще не закончена
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что саммит в "астанинском" формате по Сирии пройдет в Иране в очном формате, как только позволят санитарно-эпидемиологические условия. Вершинин напомнил, что уже прошел виртуальный саммит этого формата. О конкретных датах саммита, по словам замглавы МИД РФ, пока речи не идет.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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Война в СирииКазахстанНур-СултанСирияВ мире
 
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