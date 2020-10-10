https://ria.ru/20201010/shufutinskiy-1579156131.html

Шуфутинскому запретили жениться на молодой танцовщице

Российский шансонье, 72-летний Михаил Шуфутинский, не смог жениться на 47-летней танцовщице своего музыкального коллектива Светлане Юразовой. В программе... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T11:40

2020-10-10T11:40

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Российский шансонье, 72-летний <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHufutinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шуфутинский</a>, не смог жениться на 47-летней танцовщице своего музыкального коллектива Светлане Юразовой. В программе "<a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерний Ургант</a>" на Первом канале артист рассказал, что "их завернули".<br>На вопрос ведущего о свадьбе Шуфутинский заявил: "Она мне отказала!""Если бы я был на ее месте, я бы так не сделал", — пошутил Ургант.После этого певец объяснил, что расписаться паре не удалось из-за проблем с документами."У меня паспорт заграничный, в него печать нельзя ставить, а нужна печать. И нас вот завернули. Теперь придется ждать, пока другой паспорт дадут", — отметил он.Ранее Шуфутинский <a href="https://ria.ru/20200928/shufutinskiy-1577883882.html" target="_blank">рассказал</a>, как добивался внимания танцовщицы.

https://ria.ru/20201008/kholostyak-1578771223.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, знаменитости, михаил шуфутинский