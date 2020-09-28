https://ria.ru/20200928/shufutinskiy-1577883882.html

Добивался 25 лет: Шуфутинский женился на молодой танцовщице

Самый известный шансонье России, 72-летний Михаил Шуфутинский женился на 47-летней танцовщице своего музыкального коллектива Светлане Юразовой. Пара заявила,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:27

2020-09-28T13:27

2020-09-28T13:27

шоу-бизнес

михаил шуфутинский

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Самый известный шансонье России, 72-летний <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHufutinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шуфутинский</a> женился на 47-летней танцовщице своего музыкального коллектива Светлане Юразовой. Пара заявила, что мечтает о рождении общих детей.Новая супруга моложе Заслуженного артиста РФ на 25 лет. Исполнитель хита "3 сентября" добивался ее расположения несколько раз на протяжении 25 лет."Я обратил внимание на Свету, когда был еще женат на любимой супруге. Света никак не поощряла мое внимание, но все равно его приковывала. Когда моя жена, к сожалению, умерла, я очень переживал. Боль была невыносимая. Тогда Света пожалела меня, мы стали сближаться", — отметил Шуфутинский в эфире "<a href="https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2F%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.Ru" target="_blank">Вести.Ru</a>".Светлана Юразова также присутствовала на передаче. Она и заявила, что их отношения с шансонье оформлены официально.Шуфутинский отметил, что сейчас они с женой думают о рождении ребенка и работают в этом направлении.<br>

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/shufutinskiy-1576693807.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, михаил шуфутинский