https://ria.ru/20201010/prank-1579133771.html
Пранкер рассказал о беседе с парламентом Дании от лица Тихановской
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал о беседе с датским парламентом от лица экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T03:52
2020-10-10T03:52
2020-10-10T12:28
светлана тихановская
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
дания
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Пранкер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Stoljarov_Leksus/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Столяров</a> (Лексус) рассказал о беседе с датским парламентом от лица экс-кандидата на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>. Об этом сообщает <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">mk.ru</a>.По его словам, во время разговора пранкеры затронули тему борделей с черепахами, якобы создаваемых в Дании. Он добавил, что датские парламентарии пообещали разобраться с данным вопросом.Накануне в датском законодательном органе заявили, что 6 октября неизвестный выдавал себя за Тихановскую во время онлайн-встречи членов комитета по внешней политике. В начале заседания представитель "белорусской стороны" сообщил о неполадках с видеокамерой и отключил ее — из-за этого выступавшего никто не видел. На встрече обсуждали, как "поддержать белорусский народ в борьбе за демократию и права человека", и политическую ситуацию в стране. Спустя 40 минут участники заподозрили неладное и завершили собрание. Позже в комитете связались со штабом Тихановской, где подтвердили, что за политика себя выдавал другой человек.Алексей Столяров и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kuznecov_Vovan/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Кузнецов</a> (Вован) подтвердили, что пообщались с членами парламента Дании от лица Тихановской. Пресс-секретарь экс-кандидата в президенты заявила РИА Новости, что в ее окружении не видят ничего плохого в том, что кто-то выдал себя за политика: это вызывает улыбку и повышает всем настроение.
https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579047941.html
https://ria.ru/20200919/rozygrysh-1577483719.html
Nikki_5519
Можно пошутить раз или два. Дальше это напоминает навязчивую шизофрению.
135
Андрей Е
Ну почему же? Бордель с черепахами пошел на ура, полчаса обсуждали подробности!
135
23
дания
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), дания, белоруссия, в мире