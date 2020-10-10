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https://ria.ru/20201010/prank-1579133771.html
Пранкер рассказал о беседе с парламентом Дании от лица Тихановской
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал о беседе с датским парламентом от лица экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T03:52
2020-10-10T12:28
светлана тихановская
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
дания
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Пранкер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Stoljarov_Leksus/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Столяров</a> (Лексус) рассказал о беседе с датским парламентом от лица экс-кандидата на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>. Об этом сообщает <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">mk.ru</a>.По его словам, во время разговора пранкеры затронули тему борделей с черепахами, якобы создаваемых в Дании. Он добавил, что датские парламентарии пообещали разобраться с данным вопросом.Накануне в датском законодательном органе заявили, что 6 октября неизвестный выдавал себя за Тихановскую во время онлайн-встречи членов комитета по внешней политике. В начале заседания представитель "белорусской стороны" сообщил о неполадках с видеокамерой и отключил ее — из-за этого выступавшего никто не видел. На встрече обсуждали, как "поддержать белорусский народ в борьбе за демократию и права человека", и политическую ситуацию в стране. Спустя 40 минут участники заподозрили неладное и завершили собрание. Позже в комитете связались со штабом Тихановской, где подтвердили, что за политика себя выдавал другой человек.Алексей Столяров и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kuznecov_Vovan/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Кузнецов</a> (Вован) подтвердили, что пообщались с членами парламента Дании от лица Тихановской. Пресс-секретарь экс-кандидата в президенты заявила РИА Новости, что в ее окружении не видят ничего плохого в том, что кто-то выдал себя за политика: это вызывает улыбку и повышает всем настроение.
https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579047941.html
https://ria.ru/20200919/rozygrysh-1577483719.html
Можно пошутить раз или два. Дальше это напоминает навязчивую шизофрению.
135
Ну почему же? Бордель с черепахами пошел на ура, полчаса обсуждали подробности!
135
23
дания
белоруссия
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светлана тихановская, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), дания, белоруссия, в мире

Пранкер рассказал о беседе с парламентом Дании от лица Тихановской

03:52 10.10.2020 (обновлено: 12:28 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПранкер Алексей Столяров на презентации книги "Вован и Лексус. По ком звонит телефон" в Москве
Пранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал о беседе с датским парламентом от лица экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сообщает mk.ru.
По его словам, во время разговора пранкеры затронули тему борделей с черепахами, якобы создаваемых в Дании. Он добавил, что датские парламентарии пообещали разобраться с данным вопросом.
А.Лукашенко на заседании ЕврАзЭС - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 15:36Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил о выдаче Тихановской 15 тысяч долларов из бюджета
Накануне в датском законодательном органе заявили, что 6 октября неизвестный выдавал себя за Тихановскую во время онлайн-встречи членов комитета по внешней политике. В начале заседания представитель "белорусской стороны" сообщил о неполадках с видеокамерой и отключил ее — из-за этого выступавшего никто не видел. На встрече обсуждали, как "поддержать белорусский народ в борьбе за демократию и права человека", и политическую ситуацию в стране. Спустя 40 минут участники заподозрили неладное и завершили собрание. Позже в комитете связались со штабом Тихановской, где подтвердили, что за политика себя выдавал другой человек.
Алексей Столяров и Владимир Кузнецов (Вован) подтвердили, что пообщались с членами парламента Дании от лица Тихановской. Пресс-секретарь экс-кандидата в президенты заявила РИА Новости, что в ее окружении не видят ничего плохого в том, что кто-то выдал себя за политика: это вызывает улыбку и повышает всем настроение.
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую
 
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Светлана ТихановскаяВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)ДанияБелоруссияВ мире
 
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