https://ria.ru/20201010/peregovory-1579150524.html

Азербайджан проинформировал Турцию о переговорах по Карабаху в Москве

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу о прошедших в Москве переговорах по Нагорному Карабаху, Турция... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T10:48

2020-10-10T10:48

2020-10-10T11:38

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

мевлют чавушоглу

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>АНКАРА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Джейхун Байрамов проинформировал турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу о прошедших в Москве переговорах по <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорному Карабаху</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> поддержит только те решения, которые примет Азербайджан, заявил журналистам источник в турецком МИД.Баку и Ереван в ходе переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов."Наш министр в ходе телефонных переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым получил информацию о переговорах в Москве и заявил, что Турция поддержит только те решения, которые примет Азербайджан", - сказал источник.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201010/karabakh-1579147760.html

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нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, мевлют чавушоглу, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире