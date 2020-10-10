https://ria.ru/20201010/onischenko-1579232579.html
Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил в интервью "Комсомольской правде", что ограничительные меры должны быть не... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T23:45
2020-10-10T23:45
2020-10-10T23:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
геннадий онищенко
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач России, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/">Геннадий Онищенко</a> заявил в интервью <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a>, что ограничительные меры должны быть не жесткими, а "адекватными"."Сейчас у нас есть все. Есть диагностикумы, самое главное, что у нас есть, — это средства специфической профилактики, то есть вакцина. И самое главное — это то, что мы научились COVID-19 лечить", — объяснил он.Онищенко подчеркнул, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходима "золотая середина"."Нам нужен равноправный договор между властью и гражданами. Мы должны вместе бороться", — отметил врач.Накануне Онищенко <a href="https://ria.ru/20201009/onischenko-1579059072.html" target="_blank">заявил</a>, что прирост заболевших коронавирусом в России объясняется массовым несоблюдением санитарных норм. Тем не менее он призвал не пугаться цифр и отказаться от "нагнетания обстановки".В России прирост заболевших COVID-19 второй день подряд превышает пиковый показатель мая. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 12 846 человек. Всего в России зафиксировали более 1,2 миллиона больных COVID-19, свыше миллиона выздоровели. Около 22 тысяч пациентов скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579223634.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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