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https://ria.ru/20201009/onischenko-1579059072.html
Онищенко объяснил рост случаев заражения коронавирусом в России
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал не пугаться рекордного прироста случаев коронавируса в стране. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:20
2020-10-09T20:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
геннадий онищенко
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач России, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> призвал не пугаться рекордного прироста случаев коронавируса в стране."Он (прирост. — Прим. ред.) будет продолжаться, поскольку санитарные нормы не выполняются. Катастрофы здесь нет, о волнах прекратите говорить. Сейчас еще грипп присоединится", — сказал Онищенко радиостанции <a href="https://nsn.fm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН</a>.Он призвал не нагнетать обстановку и отметил, что у многих заразившихся нет симптомов COVID-19.За сутки в России зарегистрировано 12 166 случаев заражения коронавирусом — рекордный показатель с начала пандемии.Всего в стране с начала эпидемии выявили 1,27 миллиона случаев инфицирования, более миллиона пациентов выздоровели, свыше 22 тысяч скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, геннадий онищенко, общество

Онищенко объяснил рост случаев заражения коронавирусом в России

16:20 09.10.2020 (обновлено: 20:24 09.10.2020)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал не пугаться рекордного прироста случаев коронавируса в стране.
"Он (прирост. — Прим. ред.) будет продолжаться, поскольку санитарные нормы не выполняются. Катастрофы здесь нет, о волнах прекратите говорить. Сейчас еще грипп присоединится", — сказал Онищенко радиостанции НСН.
Он призвал не нагнетать обстановку и отметил, что у многих заразившихся нет симптомов COVID-19.
За сутки в России зарегистрировано 12 166 случаев заражения коронавирусом — рекордный показатель с начала пандемии.
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Всего в стране с начала эпидемии выявили 1,27 миллиона случаев инфицирования, более миллиона пациентов выздоровели, свыше 22 тысяч скончались.
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