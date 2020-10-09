https://ria.ru/20201009/onischenko-1579059072.html

Онищенко объяснил рост случаев заражения коронавирусом в России

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал не пугаться рекордного прироста случаев коронавируса в стране. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:20

2020-10-09T16:20

2020-10-09T20:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

геннадий онищенко

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач России, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> призвал не пугаться рекордного прироста случаев коронавируса в стране."Он (прирост. — Прим. ред.) будет продолжаться, поскольку санитарные нормы не выполняются. Катастрофы здесь нет, о волнах прекратите говорить. Сейчас еще грипп присоединится", — сказал Онищенко радиостанции <a href="https://nsn.fm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН</a>.Он призвал не нагнетать обстановку и отметил, что у многих заразившихся нет симптомов COVID-19.За сутки в России зарегистрировано 12 166 случаев заражения коронавирусом — рекордный показатель с начала пандемии.Всего в стране с начала эпидемии выявили 1,27 миллиона случаев инфицирования, более миллиона пациентов выздоровели, свыше 22 тысяч скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201009/favipiravir-1579038857.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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