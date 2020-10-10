https://ria.ru/20201010/obstrel-1579141476.html

Азербайджан заявил об обстреле Арменией пяти районов в Карабахе

МО Азербайджана заявляет об обстреле со стороны ВС Армении населенных пунктов в пяти районах в Карабахе РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T09:16

2020-10-10T09:16

2020-10-10T09:16

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявляет об обстреле со стороны ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> населенных пунктов в пяти районах в КарабахеРИА Новости

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире