https://ria.ru/20201010/obstrel-1579141476.html
Азербайджан заявил об обстреле Арменией пяти районов в Карабахе
МО Азербайджана заявляет об обстреле со стороны ВС Армении населенных пунктов в пяти районах в Карабахе РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T09:16
2020-10-10T09:16
2020-10-10T09:16
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявляет об обстреле со стороны ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> населенных пунктов в пяти районах в КарабахеРИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире