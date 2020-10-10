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https://ria.ru/20201010/nosorogi-1579038181.html
В ЮАР туристы сняли на видео редчайших белых носорогов
В старейшем в Южной Африке национальном парке Крюгера туристы сняли на видео четырех редчайших белых носорогов, сообщает пресс-служба заказника. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T03:20
2020-10-10T03:20
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новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. </strong>В старейшем в Южной Африке национальном парке Крюгера туристы сняли на видео четырех редчайших белых носорогов, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zg3S6vlExsw" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба заказника.Белый – крупнейший представитель семейства носорогов. Его вес может достигать 4,5 тонн, а длина тела – четырех метров.На кадрах видно, как три взрослых особи и детеныш идут по саванне, едят траву и листья кустарников.Комментаторы отмечают, что увидеть столь редких животных – большая удача. "Видимо в этом месте вкусная трава, раз там удалось собрать сразу нескольких носорогов", — шутит один из пользователей.
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РИА Новости
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животные, туризм, новости - туризм, юар

В ЮАР туристы сняли на видео редчайших белых носорогов

03:20 10.10.2020
 
© Фото : San Diego ZooБелый носорог
Белый носорог - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Фото : San Diego Zoo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В старейшем в Южной Африке национальном парке Крюгера туристы сняли на видео четырех редчайших белых носорогов, сообщает пресс-служба заказника.
Белый – крупнейший представитель семейства носорогов. Его вес может достигать 4,5 тонн, а длина тела – четырех метров.
На кадрах видно, как три взрослых особи и детеныш идут по саванне, едят траву и листья кустарников.
Комментаторы отмечают, что увидеть столь редких животных – большая удача. "Видимо в этом месте вкусная трава, раз там удалось собрать сразу нескольких носорогов", — шутит один из пользователей.
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