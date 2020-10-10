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https://ria.ru/20201010/navalnyy-1579174736.html
МИД ответил на заявление немецкого министра по ситуации с Навальным
В МИД России назвали "пропагандистской атакой" слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T14:23
2020-10-10T15:03
госпитализация алексея навального
хайко маас
алексей навальный
дмитрий песков
москва
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> В МИД России назвали "пропагандистской атакой" слова министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/">Хайко Мааса</a> о ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/">Алексеем Навальным</a>.Ранее Маас заявил, что Германия обсудит с партнерами в Евросоюзе и Организацией по запрещению химоружия (ОЗХО) общую реакцию на инцидент с Навальным, которого, как считают в Берлине, отравили боевым веществом.Он также сказал, что Европейский союз может "очень быстро" согласовать и ввести санкции против тех, кто вовлечен в разработку боевых отравляющих веществ в России.В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Генпрокуратура направила немецким властям четыре запроса о правовой помощи в ситуации с Навальным, однако их проигнорировали. В МИД подчеркнули, что у следствия недостаточно материалов для возбуждения уголовного дела: в частности, Берлин не предоставил результаты анализов, которые подтверждали бы факт отравления.Россия настаивает на выполнении Германией своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и протоколов к ней.Ситуация с Алексеем НавальнымНавального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.Позднее его перевезли самолетом в Германию. Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что блогера выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.После инцидента правительство ФРГ, ссылаясь на военных медиков, заявило об отравлении Навального боевым веществом "Новичок". Позже кабмин сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД России подчеркнул, что Россия до сих пор не получила от Германии ответа на официальный запрос по этой ситуации. Все запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным остались без ответа.
https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579077432.html
Пора их прижимать и покрепче. До полной капитуляции!
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Отметился? Возьми с полки печеньку от Нуланд или кто там у них теперь главпекарь?
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москва
берлин (город)
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"Такого отравляющего вещества нет": Ринк об обследовании Навального в Берлине
В конце сентября после якобы отравления и длительной комы из больницы Charite в Германии был выписан Алексей Навальный. ОЗХО во вторник заявила, что в его организме найдено вещество, аналогичное по характеристикам боевому отравляющему веществу "Новичок", но не числящемуся в списках запрещенных химикатов. О том, что такое «Новичок», какие симптомы он вызывает и какие следы оставляет в интервью генеральному директору МИА «Россия Сегодня» Дмитрию Киселёву рассказал разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк.
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госпитализация алексея навального, хайко маас, алексей навальный, дмитрий песков, москва, берлин (город), в мире

МИД ответил на заявление немецкого министра по ситуации с Навальным

14:23 10.10.2020 (обновлено: 15:03 10.10.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В МИД России назвали "пропагандистской атакой" слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о ситуации с Алексеем Навальным.
Ранее Маас заявил, что Германия обсудит с партнерами в Евросоюзе и Организацией по запрещению химоружия (ОЗХО) общую реакцию на инцидент с Навальным, которого, как считают в Берлине, отравили боевым веществом.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 17:30
В МИД прокомментировали заявления Германии и Франции по Навальному
Он также сказал, что Европейский союз может "очень быстро" согласовать и ввести санкции против тех, кто вовлечен в разработку боевых отравляющих веществ в России.
В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Генпрокуратура направила немецким властям четыре запроса о правовой помощи в ситуации с Навальным, однако их проигнорировали. В МИД подчеркнули, что у следствия недостаточно материалов для возбуждения уголовного дела: в частности, Берлин не предоставил результаты анализов, которые подтверждали бы факт отравления.
Россия настаивает на выполнении Германией своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и протоколов к ней.

"Германская сторона должна объясниться, несмотря на упорное нежелание это сделать. Высказанные нам прежде отговорки не принимаются. Они неубедительны", — говорится в комментарии МИД.

Ситуация с Алексеем Навальным

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что блогера выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.
После инцидента правительство ФРГ, ссылаясь на военных медиков, заявило об отравлении Навального боевым веществом "Новичок". Позже кабмин сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД России подчеркнул, что Россия до сих пор не получила от Германии ответа на официальный запрос по этой ситуации. Все запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным остались без ответа.
 
Обсудить187
Госпитализация Алексея НавальногоХайко МаасАлексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваБерлин (город)В мире
 
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