В парке "Музеон" установили арт-объект "Фрагмент Берлинской стены"
13:58 10.10.2020 (обновлено: 14:06 10.10.2020)
© Фото : Ludanik.comТатьяна Луданик "Фрагмент Берлинской стены – конец разделения Германии и Европы. 1990"
© Фото : Ludanik.com
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Арт-объект "Фрагмент Берлинской стены - конец разделения Германии и Европы 1990" открылся в московском парке "Музеон" в субботу, в церемонии открытия принял участие посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, передает корреспондент РИА Новости.
Объект простоит месяц: вечером 9 ноября, в день падения Берлинской стены, он будет "снесен".
10.10. в Парк искусств Музеон будет представлен арт-объект "Фрагмент Берлинской стены – конец разделения Германии и Европы 1990",созданный по инициативе Посольства в рамках 🇩🇪председательства в @EUCouncil и по случаю #30JahreEinheit. https://t.co/NscwEBagtB #EU2020DE #ГодГермании pic.twitter.com/3BJ0j8Hxa3— ПосольствоГерманииРФ (@germania_online) October 9, 2020
"Эта стена олицетворяет европейскую, очень противоречивую историю вместе со всеми ее взлетами и падениями в двадцатом веке. И здесь, в Москве, я хотел бы сказать, что это наша общая история", - сказал посол фон Гайр.
Он отметил, что падение стены не состоялось бы "без смелых людей, которые тогда предпринимали для этого усилия", в Польше, Венгрии, тогдашней Чехословакии, в Балтийских государствах. По его словам, "желание и воля людей к свободе были сильнее, чем стены и колючая проволока".
"И это желание ничто не могло сдержать. Тридцать лет назад, в 1990 году, объединение Германии не удалось бы без содействующих ей стран: Франции, Великобритании, США и тогдашнего Советского Союза", - подчеркнул дипломат.
9 ноября 2019, 12:47Падение Берлинской стены: архивные кадрыБерлинская стена простояла 20 315 дней до 9 ноября 1989 года. Ее падение стало символом объединения Германии и окончания холодной войны. В августе 1961 года обострилась политическая обстановка, в итоге ГДР закрыла границы с ФРГ. 13 августа того же года Вооруженные силы ГДР в Берлине оградили колючей проволокой 193 улицы.
В беседе с журналистами он добавил, что "падение стены, скорее всего, без позиции тогдашнего Советского союза не произошло бы мирным путем". "Политика Москвы в то время имела решающее значение для обоих этих событий: для мирного падения стены и для мирного объединения Германии на основе интенсивных переговоров, которые велись в то время между двумя германскими государствами и четырьмя державами-победительницами, а также на основе консенсуса с нашими европейскими соседями", - пояснил посол.
Произведение искусства создано по инициативе и по поручению посольства ФРГ в Москве в рамках председательства Германии в Совете Европейского союза и к 30-летию германского единства. Оно представлено общественности в парке "Музеон". Вечером 9 ноября, в день падения Берлинской стены, фрагмент стены будет "снесен".
Автор работы - художник Татьяна Луданик.
Арт-объект представляет собой часть Берлинской стены, которая была символом разделения Германии и Европы в период холодной войны. Девятого ноября 1989 года она была снесена. Надпись на передней стороне фрагмента стены The world is too small for walls (мир слишком мал для стен) – одно из самых известных граффити на Берлинской стене.
3 октября, 12:47Немецкий посол напомнил о роли Москвы в объединении Германии