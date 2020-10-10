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Культура
https://ria.ru/20201010/moskva-1579171555.html
В парке "Музеон" установили арт-объект "Фрагмент Берлинской стены"
Арт-объект "Фрагмент Берлинской стены - конец разделения Германии и Европы 1990" открылся в московском парке "Музеон" в субботу, в церемонии открытия принял... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T13:58
2020-10-10T14:06
культура
геза андреас фон гайр
чехословакия
музеон
москва
сша
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Арт-объект "Фрагмент Берлинской стены - конец разделения Германии и Европы 1990" открылся в московском парке "Музеон" в субботу, в церемонии открытия принял участие посол ФРГ в РФ <a href="http://ria.ru/person_geza-andreas-fon-gayr/" target="_blank" data-auto="true">Геза Андреас фон Гайр</a>, передает корреспондент РИА Новости.Объект простоит месяц: вечером 9 ноября, в день падения Берлинской стены, он будет "снесен"."Эта стена олицетворяет европейскую, очень противоречивую историю вместе со всеми ее взлетами и падениями в двадцатом веке. И здесь, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, я хотел бы сказать, что это наша общая история", - сказал посол фон Гайр.Он отметил, что падение стены не состоялось бы "без смелых людей, которые тогда предпринимали для этого усилия", в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a>, <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a>, тогдашней <a href="http://ria.ru/location_CHekhoslovakija/" target="_blank" data-auto="true">Чехословакии</a>, в Балтийских государствах. По его словам, "желание и воля людей к свободе были сильнее, чем стены и колючая проволока"."И это желание ничто не могло сдержать. Тридцать лет назад, в 1990 году, объединение <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> не удалось бы без содействующих ей стран: <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и тогдашнего Советского Союза", - подчеркнул дипломат.В беседе с журналистами он добавил, что "падение стены, скорее всего, без позиции тогдашнего Советского союза не произошло бы мирным путем". "Политика Москвы в то время имела решающее значение для обоих этих событий: для мирного падения стены и для мирного объединения Германии на основе интенсивных переговоров, которые велись в то время между двумя германскими государствами и четырьмя державами-победительницами, а также на основе консенсуса с нашими европейскими соседями", - пояснил посол.Произведение искусства создано по инициативе и по поручению посольства ФРГ в Москве в рамках председательства Германии в Совете Европейского союза и к 30-летию германского единства. Оно представлено общественности в парке "<a href="http://ria.ru/organization_Muzeon/" target="_blank" data-auto="true">Музеон</a>". Вечером 9 ноября, в день падения Берлинской стены, фрагмент стены будет "снесен".Автор работы - художник Татьяна Луданик.Арт-объект представляет собой часть Берлинской стены, которая была символом разделения Германии и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> в период холодной войны. Девятого ноября 1989 года она была снесена. Надпись на передней стороне фрагмента стены The world is too small for walls (мир слишком мал для стен) – одно из самых известных граффити на Берлинской стене.
https://ria.ru/20191109/1560750233.html
https://ria.ru/20201003/germaniya-1578147687.html
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геза андреас фон гайр, чехословакия, музеон, москва, сша

В парке "Музеон" установили арт-объект "Фрагмент Берлинской стены"

13:58 10.10.2020 (обновлено: 14:06 10.10.2020)
 
© Фото : Ludanik.comТатьяна Луданик "Фрагмент Берлинской стены – конец разделения Германии и Европы. 1990"
Татьяна Луданик Фрагмент Берлинской стены – конец разделения Германии и Европы. 1990 - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Фото : Ludanik.com
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Арт-объект "Фрагмент Берлинской стены - конец разделения Германии и Европы 1990" открылся в московском парке "Музеон" в субботу, в церемонии открытия принял участие посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, передает корреспондент РИА Новости.
Объект простоит месяц: вечером 9 ноября, в день падения Берлинской стены, он будет "снесен".
"Эта стена олицетворяет европейскую, очень противоречивую историю вместе со всеми ее взлетами и падениями в двадцатом веке. И здесь, в Москве, я хотел бы сказать, что это наша общая история", - сказал посол фон Гайр.
Он отметил, что падение стены не состоялось бы "без смелых людей, которые тогда предпринимали для этого усилия", в Польше, Венгрии, тогдашней Чехословакии, в Балтийских государствах. По его словам, "желание и воля людей к свободе были сильнее, чем стены и колючая проволока".
"И это желание ничто не могло сдержать. Тридцать лет назад, в 1990 году, объединение Германии не удалось бы без содействующих ей стран: Франции, Великобритании, США и тогдашнего Советского Союза", - подчеркнул дипломат.
Падение Берлинской стены: архивные кадры - РИА Новости, 1920, 09.11.2019
9 ноября 2019, 12:47
Падение Берлинской стены: архивные кадрыБерлинская стена простояла 20 315 дней до 9 ноября 1989 года. Ее падение стало символом объединения Германии и окончания холодной войны. В августе 1961 года обострилась политическая обстановка, в итоге ГДР закрыла границы с ФРГ. 13 августа того же года Вооруженные силы ГДР в Берлине оградили колючей проволокой 193 улицы.
В беседе с журналистами он добавил, что "падение стены, скорее всего, без позиции тогдашнего Советского союза не произошло бы мирным путем". "Политика Москвы в то время имела решающее значение для обоих этих событий: для мирного падения стены и для мирного объединения Германии на основе интенсивных переговоров, которые велись в то время между двумя германскими государствами и четырьмя державами-победительницами, а также на основе консенсуса с нашими европейскими соседями", - пояснил посол.
Произведение искусства создано по инициативе и по поручению посольства ФРГ в Москве в рамках председательства Германии в Совете Европейского союза и к 30-летию германского единства. Оно представлено общественности в парке "Музеон". Вечером 9 ноября, в день падения Берлинской стены, фрагмент стены будет "снесен".
Автор работы - художник Татьяна Луданик.
Арт-объект представляет собой часть Берлинской стены, которая была символом разделения Германии и Европы в период холодной войны. Девятого ноября 1989 года она была снесена. Надпись на передней стороне фрагмента стены The world is too small for walls (мир слишком мал для стен) – одно из самых известных граффити на Берлинской стене.
Жители ГДР разбирают Берлинскую стену на сувениры. - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 12:47
Немецкий посол напомнил о роли Москвы в объединении Германии
 
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КультураГеза Андреас фон ГайрЧехословакияМузеонМоскваСША
 
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