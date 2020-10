https://ria.ru/20201010/moskva-1579171555.html

В парке "Музеон" установили арт-объект "Фрагмент Берлинской стены"

Арт-объект "Фрагмент Берлинской стены - конец разделения Германии и Европы 1990" открылся в московском парке "Музеон" в субботу, в церемонии открытия принял... РИА Новости, 10.10.2020

<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Арт-объект "Фрагмент Берлинской стены - конец разделения Германии и Европы 1990" открылся в московском парке "Музеон" в субботу, в церемонии открытия принял участие посол ФРГ в РФ <a href="http://ria.ru/person_geza-andreas-fon-gayr/" target="_blank" data-auto="true">Геза Андреас фон Гайр</a>, передает корреспондент РИА Новости.Объект простоит месяц: вечером 9 ноября, в день падения Берлинской стены, он будет "снесен"."Эта стена олицетворяет европейскую, очень противоречивую историю вместе со всеми ее взлетами и падениями в двадцатом веке. И здесь, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, я хотел бы сказать, что это наша общая история", - сказал посол фон Гайр.Он отметил, что падение стены не состоялось бы "без смелых людей, которые тогда предпринимали для этого усилия", в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a>, <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a>, тогдашней <a href="http://ria.ru/location_CHekhoslovakija/" target="_blank" data-auto="true">Чехословакии</a>, в Балтийских государствах. По его словам, "желание и воля людей к свободе были сильнее, чем стены и колючая проволока"."И это желание ничто не могло сдержать. Тридцать лет назад, в 1990 году, объединение <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> не удалось бы без содействующих ей стран: <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и тогдашнего Советского Союза", - подчеркнул дипломат.В беседе с журналистами он добавил, что "падение стены, скорее всего, без позиции тогдашнего Советского союза не произошло бы мирным путем". "Политика Москвы в то время имела решающее значение для обоих этих событий: для мирного падения стены и для мирного объединения Германии на основе интенсивных переговоров, которые велись в то время между двумя германскими государствами и четырьмя державами-победительницами, а также на основе консенсуса с нашими европейскими соседями", - пояснил посол.Произведение искусства создано по инициативе и по поручению посольства ФРГ в Москве в рамках председательства Германии в Совете Европейского союза и к 30-летию германского единства. Оно представлено общественности в парке "<a href="http://ria.ru/organization_Muzeon/" target="_blank" data-auto="true">Музеон</a>". Вечером 9 ноября, в день падения Берлинской стены, фрагмент стены будет "снесен".Автор работы - художник Татьяна Луданик.Арт-объект представляет собой часть Берлинской стены, которая была символом разделения Германии и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> в период холодной войны. Девятого ноября 1989 года она была снесена. Надпись на передней стороне фрагмента стены The world is too small for walls (мир слишком мал для стен) – одно из самых известных граффити на Берлинской стене.

